Вакарчук премьер? В "Голосе" сделали удивительное заявление по коалиции

Глава избирательного штаба партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что их политсила готова предлагать своего лидера Святослава Вакарчука на пост премьер-министра Украины.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука, - Апостроф.), но вопрос - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - отметила Клименко.

По ее словам, премьерство Вакарчука - "не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию". Она добавила, что та партия, которая выигрывает на парламентских выборах, должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра.

Клименко добавила, что пока что с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами…. Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет зависеть с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой стороны - мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере", - подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский после объявления предварительных результатов экзит-полов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

Также у Зеленского сделали интересное заявление о коалиции.