Петя против всех: виноваты ли Аваков, Гройсман и даже Шарий в крахе Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко, похоже, наконец-то понял, почему же он потерпел фиаско на выборах главы государства, а после – и на выборах в Верховную Раду. Если вы наивно подумали, что он осознал свои ошибки и решил стать лучше, подумайте еще раз.



Оказывается, как заявил Порошенко, во всем виновата полиция и, в частности, глава МВД Арсен Аваков, а также другие политсилы, которые не захотели объединяться вокруг экс-президента. Помимо этого удар по рейтингу Порошенко нанесли и вездесущие партийцы скандального блогера Анатолия Шария. А также сам премьер Владимир Гройсман.



"Апостроф" попытался разобраться, так ли это на самом деле.



Что сказал Порошенко

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, наподобие Шария, организованные изнутри страны", – заявил Порошенко.

При этом он признался, что вся борьба против него не увенчалась успехом и результатом на выборах в Раду он вполне доволен, так как только народу решать, кому и сколько давать мест в парламенте.

Также он заявил, что набрал бы на 15-20% больше, если бы в команду к нему пошли политики, чьи партии имели рейтинг 1-3% . Речь идет о "Самопомощи", "Украинской стратегии Гройсмана" и даже "Свободе".



Что ему ответил Арсен Аваков

Глава МВД, как известно, за словом в карман не лезет. Можете спросить хоть у Михеила Саакашвили. На этот раз он тоже не сдержался.

"Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает", - написал в частности Аваков.

Он обвинил экс-президента в том, что Украину довели до такого состояния, когда она была готова поверить не Порошенко, а "любому честному человеку".

Также министр заявил, что перемены в Украине были "не благодаря ему (Порошенко, – "Апостроф"), а вопреки".

"Можно только представить себе - чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги", - добавил министр.



Фан-клуб против Пети или Что сказал Коломойский

В начале мае, уже после второго тура президентских выборов и поражения Порошенко на выборах, украинский олигарх Игорь Коломойский рассказывал о его с Аваковым "фан-клубе против Пети".

В частности, отвечая на вопрос о том, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского, Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".

Тогда же он заявил, что вместе с Аваковым болел не только за Зеленского, но и за Юлию Тимошенко.

"Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - Апостроф.)", - ответил Коломойский.

Коломойский также выразил мнение, что у Авакова и Порошенко разошлись пути, когда экс-президент способствовал раздуванию скандала вокруг "дела с рюкзаками Авакова" против сына главы МВД.



Так ли все однозначно в словах Порошенко?

Порошенко действительно мог бы получить лучший результат еще на выборах президента, если бы полиция закрыла глаза на возможное использование админресурса и более строго боролась с акциями протеста в Киеве, которые требовали наказать друзей президента. Виновата ли в таком случае полиция? Скорее нет, чем да.

Однако и сам президент способствовал тому результату, который получил. В частности, политики из демократического крыла не раз говорили об авторитаризме Порошенко и желании подмять под себя всю власть. В частности, именно ради этого президент пошел на конфликт с Арсением Яценюком и всем "Народным фронтом". Как результат – крушение рейтинга НФ. Однако бумерангом к Порошенко вернулась потеря сторонников партии Яценюка, которые могли бы и помочь рейтингу экс-президента.

Помимо этого, только ленивый не говорил о том, что в президентской кампании Порошенко слишком много "я". Судя по всему, тем, кто вместе с "я" Порошенко отстаивал страну в тяжелые времена, президентское эго показалось не слишком скромным. Как результат – потеря еще части избирателей.

Стоит напомнить, что и сам Порошенко после первого тура выборов признал множество своих ошибок, и обещал исправиться еще ко второму туру. Однако от слов к серьезным делам так и не перешел.

Я армия, я вера, я язык. Главный лозунг президентской кампании Порошенко также многим показался слишком "узким" и направленным далеко не на всех украинцев. Результат известен.

Если же вспомнить тролей скандального Шария, то в борьбе с ними Порошенко показал абсолютное отсутствие железных нервов, несколько раз непростительно публично сорвавшись на них. Сказалась то ли усталось на посту президента, то ли изматывающая президентская гонка. Как результат, "красные шарики" Шария действительно утянули за собой часть рейтинга президента.

Вместо итогов

Есть ли Украине, за что благодарить Порошенко? Конечно же, да. Прав ли он, что в провале на выборах виноваты все, кроме него - конечно же, нет.