Зеленский может совершить прорыв в экономике, вернув в государство миллиарды - Артур Палатный

Председатель Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур ПАЛАТНЫЙ в интервью "Апострофу" рассказал о том, почему партия "УДАР" решила не идти на досрочные парламентские выборы по партийным спискам, какие изменения ждут политсилу, согласился ли возглавить профильное министерство и как средства от игрального бизнеса могли бы улучшить спортивную инфраструктуру в стране.

- Партия "УДАР", которую вы представляете, решила не участвовать во внеочередных парламентских выборах по спискам. Чем обусловлено такое решение партии?

- Партия "УДАР" долгое время находилась в БПП и мы понимали, что в условиях досрочных выборов не успеваем сделать необходимый разгон для преодоления 5% барьера. Но партия "УДАР" участвует в выборах по мажоритарным округам.

В 2014 году мы уступили своими амбициями - как партии, которая не только имела шансы отдельно пройти в парламент 2014 года на досрочных выборах, но и имела возможности набрать очень большое количество мандатов в парламенте VIII созыва. Но мы понимали, что в воюющей стране, в которой не было ни армии, ни экономики, ни президента, ни правительства, необходимо было срочно провести президентские выборы и выборы в парламент.

Если мы возьмем всю историю нахождения партии "УДАР" и народных депутатов от партии "УДАР" в Верховной Раде, то мы можем с гордостью отметить, что они ни разу не были задействованы в каких-то коррупционных скандалах. Мы всегда имели свое особое мнение и позицию. Однако сейчас партия решила временно не идти списком на выборы в Верховную Раду Украины.

- Почему решили с Порошенко не идти единым фронтом, как это было на предыдущих выборах?

- Все очень просто: партия "УДАР" всегда была с отдельной позицией. На сегодняшний день, к сожалению, она не совпадает полностью с партией "Европейская солидарность", поэтому мы не увидели для себя возможным это объединение. Да, не будет фракции, которая могла бы быть в IX созыве, но партию ждут существенные изменения, возможно, будет ребрендинг или ее ждут какие-то другие форматы. В любом случае те депутаты и политики, которые сегодня есть в партии "УДАР" никуда не уходят из большой политики, они и дальше будут представлены, возможно, в местных советах и следующего созыва Верховной Рады Украины.

- Почему вы также решили не баллотироваться по мажоритарке?

- Как председатель комитета двух созывов, который в течение 7 лет входит в тройку лучших комитетов ВРУ, привык все делать системно, четко и чтобы показывать результат. Мы все понимаем - для того, чтобы построить дом, нужно сначала спроектировать и построить прочный фундамент. Я лично не готовил отдельный округ, чтобы там побеждать. А человек с моим статусом, председателя комитета двух созывов, не имеет права проигрывать.

- По данным СМИ, от УДАРа идет несколько ваших помощников, в частности Орест Криштафович, Александр Канюра, Богдан Зайцев. Возникает логичный вопрос - почему вы не идете, а ваши помощники идут?

- Мы, как партия "УДАР", готовим много молодых специалистов, которые пришли со мной из областного совета, когда я был председателем фракции, весь оппозиционный путь. С этими людьми меня связывает очень многое. Я уверен, что эта молодежь готова попробовать побороться за мандаты. Если некоторые из них не смогут пройти в Верховную Раду - это будет хорошим фундаментом на выборах в городских и областных советов.

- Если подвести итог этих 5 лет, партии "УДАР" конкретно удалось сделать?

- Сегодня есть много скептиков, которые говорят, что этот парламент недееспособен, что у него очень мала доверие людей. Но это не совсем так. Это один из тех составов парламента, который принял много судьбоносных решений для нашего государства. Например, безвизовый режим, энергонезависимость. Народные депутаты принимали много законопроектов, которые создали мощную независимую прочную армию, которой у нас не было почти 20 лет. Восстановили стабильность в государстве. Любая реформа и реформаторские действия не могут показать результат мгновенно или в течение 1-2 лет. Им надо время.

Артур Палатный: "Сегодня есть много скептиков, которые говорят, что этот парламент недееспособен, что у него очень мала доверие людей. Но это не совсем так" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Вы уже говорили, что партию "УДАР" ждут изменения, обновления. Об этом также говорил и Виталий Кличко. Можете немного приоткрыть завесу, что именно это может быть? О каких обновлениях идет речь?

- Это будут существенные изменения. Возможно, это будет совершенно новая партия. Каждой каденции демонстрирует некую потребность общества. Сегодня, видимо, есть запрос общества на совершенно новые лица, возможно не политиков и чиновников. И мы, как настоящие государственники, должны уважать выбор общества. Но я уверен, что в "УДАР" уже достаточно профессиональных людей, не где-юре, а де-факто. Мы уверены, что в будущем будет потребность в профессионалах и в тех политиках, которые смогут делать конкретные вещи. Не декларировать, а делать.

Но, повторюсь, "УДАР" и те политики, которые из него вышли, никуда не деваются. У нас есть чиновники в исполнительной власти, многие мэры городов, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. Это глубоко профессиональные люди. Мне было очень приятно на согласительном совете услышать о том, что за полгода нахождения Валерия Васильевича Пацкана на этом посту он сделал гораздо больше, чем смогли за десятки лет прошлые руководители Счетной палаты. Сейчас у него на проверке такие серьезные государственные компании как "Нафтогаз", "Нефтегаздобыча" и еще много громких предприятий, которые не проверяли вообще, потому что они были "под крышей" руководства государства - прошлой или позапрошлой. Это была такая круговая порука. Но сейчас мы видим позитивные изменения.

- Что вам известно о политических амбициях Виталия Кличко? В партии вообще обсуждалось выдвижение его президентом?

- Да. И, возможно, это была ошибка, что Виталий не выдвинулся на президентские выборы, потому что для "УДАРа" это был бы серьезный толчок на последующих выборах и, возможно, помогло бы оказаться в проходной части рейтинга сегодняшних партий. Но Виталий заинтересовался развитием Киева и мы это видим по его рейтингах. Несмотря на всех троллей, которые развелись в интернете, Виталий воспринимается как хороший мэр и профессионал. К сожалению, это мало освещается в СМИ, но мы видим, что город реально меняется. У нас парки все еще с Советского Союза, то есть их никто не менял, не вкладывал средства, ничего не происходило вообще. Покрасили какой-то забор, посадили или срезали какое деревце. Теперь все по-другому.

Что касается президентских амбиций. Безусловно "Плох тот солдат, который не хочет стать генералом". Думаю, у него есть и амбиции и возможности в будущем это сделать. Но он сказал, что дал слово киевлянам и должен выполнить те шаги, которые пообещал.

- А вы лично жалуетесь мэру, когда видите какие-то проблемы в Киеве?

- Как председатель комитета и его соратник по партии, конечно, я имею возможность набрать его или заместителя и сказать, где что не так. Во многих случаях это решается очень быстро.

Сегодня в целом много строится средних общеобразовательных школ, детских садов, реконструируются старые школы. Моему сыну уже 20 лет, он студент, но рассказывал, что в прошлом году пришел в школу, а она совсем изменила свой вид снаружи и внутри. Это обычная школа, не закрытый лицей, как любят делать наши чиновники и политики для пиара, в центре города или на Новопечерских Липках. А на Виноградаре в Подольском районе.

Я в частной беседе говорил Виталию о плохих дорогах. А он говорит: "А ты знаешь, что у нас 50 или 60 мостов в Киеве в основном находятся в аварийном состоянии?". Если плохие дороги угрожают нервной системе и автомобилям, то мосты могут угрожать здоровью и жизни людей.

- Готовы ли вы сейчас работать с командой нового президента? Как, в целом, оцениваете его первые шаги на посту?

- Не один политик в этой стране не может не уважать выбор народа. Каждый политик, особенно народный депутат, является избранным народом. И источник власти, по Конституции, у нас - народ. Впрочем, мы понимаем, что Владимир Зеленский сегодня пока не может показать себя полностью как руководитель государства, потому что у него нет фракции в парламенте, Кабинета Министров Украины, силовых структур. Но если он действительно пришел, чтобы изменить что-то в государстве и действительно готов показать это действиями, мы готовы подставить ему плечо. Профессиональными политком не рождаются, ими становятся.

- А вы лично ведете переговоры с командой Зеленского? Какие у вас политические амбиции, учитывая, что вы не идете на эти выборы?

- Относительно политических амбиций - с одной стороны, хочется немного отдохнуть, с другой стороны - я понимаю, что каждый политик, депутат, министр, президент - это большая ответственность, а не рычаги влияния, как это воспринимают. Я - специалист в своей области, получил соответствующее образование, защитил диссертацию в 2000 году, работал доцентом на кафедре Переяслав-Хмельницкого университета. В 2012 году Виталий Владимирович, как председатель парламентской фракции, предложил мне пойти работать главой профильного комитета, родного для меня как для спортсмена. Потому что все предыдущие годы я занимался спортом, был в разных федерациях, проводил много турниров. Если у меня будет возможность продолжить общественную или государственную деятельность в этом направлении, пока я не стану народным депутатом следующего созыва, я буду обязательно рассматривать эти возможности.

Артур Палатный: "Сегодня в целом много строится средних общеобразовательных школ, детских садов, реконструируются старые школы" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Кулуарно вас сейчас называют одним из претендентов на должность Министра молодежи и спорта. Возможно вы расскажете какие-то подробности? Действительно с вами кто-то это обсуждал? Согласились бы? Это, опять же, очень большая ответственность.

- За две моих каденции, как председателя комитета, было уже три министра молодежи и спорта Украины. И за эти годы у меня было два предложения стать министром молодежи и спорта Украины. Такие предложения были в 2014 и 2015 годах. Я отказался, потому что был действующим председателем комитета. Я считаю, что председатель комитета - это законодатель и комитет - это тот орган, который контролирует профильное министерство.

Первый раз, когда я стал председателем комитета, я был в оппозиции и у меня был комитет таких серьезных ребят - Аркалаев, Данилов, Эльбрус Тедеев. Но я собрал комитет в первый день и сказал, что в нашем комитете не должно быть политики. Несмотря на то, что наш комитет маленький по численности народных депутатов, в него входит очень много общих и актуальных проблем для украинского общества. Это не только спорт, это еще многодетные семьи, дети, лишенные родительской опеки, дети-сироты. Здесь больше социальных вопросов, чем спортивных.

В этом созыве мы сделали то, что не делалось многие годы. Например, только в VIII созыве направление по туризму начало работать. Мы добились того, что начали выделялись средства, был создан департамент, появился профильный зам в МЭРТ и действительно началась продвижение Украины в мире. А это очень важно сегодня. Потому что туризм и спорт работают над позиционированием нашего государства в мире. Я не перестаю говорить, что благодаря нашим спортсменам в различных уголках мира поднимается украинский флаг и звучит украинский гимн.

- Не жалеете сейчас, что отказались тогда от должности?

- Нет. Я думаю, все еще впереди. Если надо будет подставить плечо в этом направлении государству, я готов это сделать и профессионально возглавить профильное министерство, если будут предложения. Но пока я ни с кем не разговаривал на эту тему.

- Вы сказали интересную мысль, что комитет должен контролировать работу профильного министерства. Вам удавалось влиять на работу Министерства во главе с Игорем Ждановым?

- Игорь Жданов, как и предыдущие министры, стал министром по квотному принципу. Но я уверен, что на каждом месте должен сидеть специалист, а не потому что он идет от той или иной политической силы. Игорь Жданов не имел отношения к спорту. Если я не ошибаюсь, он политтехнолог или политолог по образованию. Мы с ним долго и часто говорили на эти темы. Министром должен быть не только человек, который разбирается в спорте, она еще должна быть хорошим менеджером для того, чтобы это министерство работало. Я могу сказать, что Игорь Жданов является неплохим специалистом в этом плане, за эти годы он очень вырос. Он прислушивался к советам нашего комитета и всегда присутствовал на заседаниях нашего комитета и прислушивался ко мне, к Денису Силантьеву и к другим членам комитета. Но в его команде есть люди, которые не должны вообще быть на исполнительных должностях. Я не буду сейчас идти по фамилиям, потому что уже каденция этого Кабмина, как и народных депутатов, заканчивается. Но думаю, что общество даст им надлежащую оценку.

- Какие успехи министерства можете назвать?

- Где-то месяц или полтора назад мы делали выездное заседание на олимпийскую базу в Конча-Заспе. Это всеукраинская олимпийская база, масштаба европейского уровня. Туда приезжают министры и известные спортсмены из других стран. Там тренируются наши известные спортсмены и я сам там тренировался в 80-90 годы. Там сейчас очень хороший руководитель, который не имел спортивного образования, но является прекрасным менеджером. Он за полтора года сделал то, что за 10-15 лет не делал никто. Я увидел новые залы, оборудование, гостиничные номера, новые разработаны и уже утверждены проекты по смете развития этой базы. Когда эти проекты полностью реализуются, мы увидим новую базу супер европейского уровня, которой смогут позавидовать наши европейские коллеги.

- А как вы прокомментируете планы президента Зеленского относительно идеи отменить запрет на игорный бизнес? В интервью нашему изданию Игорь Жданов рассказывал о примерах других стран, где в рамках министерств спорта, молодежи, туризма, еще и лотереи. Является ли это положительной идеей?

- Скажу больше - это может стать большим прорывом в экономике. Наш комитет говорит об этом еще с начала VIИI каденции. Игровой бизнес - очень широкая сфера и там очень много направлений. С момента, когда отменили или ввели запрет на игорный бизнес, государство начало терять миллиарды. А если взять туризм, то многие из России и Европы приезжали бы к нам и тратили эти деньги. Десятки миллиардов гривен теряет государство на запрете игрового бизнеса. Не считая, что это десятки тысяч рабочих мест для преимущественно молодых людей. Второй негатив - игорный бизнес никуда не делся, а частично находится в наполовину сером формате, а большинство - в тени.

Артур Палатный: " С момента, когда отменили или ввели запрет на игорный бизнес, государство начало терять миллиарды" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Если запрет на азартные игры будет снят, как в таком случае быть с социально незащищенными слоями населения? Ведь мы понимаем, что игромания также является серьезной проблемой.

- Все просто. Знаете, в чем был огромный минус игровых заведений до того, как их запретили? Во-первых, не было законодательной базы, которая должна быть. В Украине много заведений было на недодкументах, по которым не платились патенты за столы. И их было очень большое количество. Игровые автоматы стояли в заведениях общепита. Безусловно, незащищенные слои населения невозможно было проконтролировать. Это необходимо контролировать на законодательном уровне. Не должно большого количества заведений, где угодно. Казино и игровые автоматы должны быть в 4 или 5-звездочных отелях и возможно в отдельных зданиях. Это позволит уменьшить их количество, но нагрузить их налогово. На входе должно быть проверка паспортов, как это и есть в солидных заведениях.

- То есть Киев должен стать своеобразным Лас-Вегасом?

- Почему Киев? Вся Украина. Это как мы с вами сделаем, как сделают Министерство экономики, Департамент туризма, следующий председатель подкомитета в нашем комитете. Если спросить у людей на улице, что такое туризм, то они скажут - купить путевку за границу в туристическом агентстве и улететь на море. Нет, наша задача сегодня - показать государство и гордиться ее видами, историческими памятниками, которые находятся не только в Киеве, а по всей Украине. Все почему-то ездят под Миланом на озеро Гарда или Комо. А у нас есть удивительные места, которые даже я, как украинец, не видел и мне стыдно. А мы должны доказывать обществу, что нам есть чем гордиться и что показывать людям.

- Возвращаясь к вопросу о деятельности министерства. Один из болезненных вопросов - это, конечно же, спортивная инфраструктура. И это то, с чем в первую очередь столкнется следующий министр. Как эту проблему можно решить?

- Украина - спортивная страна. Мы видим, сколько сегодня недорогих коммерческих заведений открылось. В каждом дворе есть зал. Это говорит о том, что украинская нация любит заниматься спортом, и это хорошая новость. Я помню, что лет 10 назад в Киеве можно было пересчитать на пальцах одной руки спортивные учреждения, где абонемент стоил от 3000 долларов в год. Очень мало людей могли себе это позволить. Другие залы - еще с советских времен. Некоторые из них я восстанавливал, как почетный вице-президент федерации Киева, со своими друзьями, еще не будучи в политике, даже депутатом областного совета. Я остраивал эти залы, чтобы они имели хоть какой-то вид и чтобы детям на голову не падала штукатурка.

Но плохая новость - государственные спортивные сооружения. У нас до сих пор нет базы для биатлона, для зимних видов спорта. Наши спортсмены ездят тренироваться за границу. Это гораздо дороже и невозможно сделать массово. Поэтому у нас ограниченное количество спортсменов и, будем говорить откровенно, не такие хорошие показатели, которые бы мы хотели видеть. Хотя у нас есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира и Европы.

У нас нет хоккейной площадки. Неудовлетворительная ситуация с Дворцом спорта, хотя это сегодня знаковое сооружение, которое находится в центре Киева. Да, он немного реконструируется, но мы понимаем, что это сооружение настолько устарело, что его надо или перенести или заново построить.

Если взять сегодняшний бюджет, который подает Министерство молодежи и спорта, Кабмин то урезает или добавляет, то там очень ограниченные средства на финансирование федераций, на сборы, олимпийские циклы и практически нет денег на восстановление государственных спортивных объектов.

Но мы могли бы уже делать первые шаги для финансирования этих сооружений с тех же лотерейных или игровых средств.

- Как насчет детско-юношеских заведений? Следила за вашими заявлениями о проблемах финансирования "Артека" и "Молодой гвардии". Какая сейчас там ситуация?

- С Министерством социальной политики, с которым я работаю еще с прошлой каденции, никогда не было этих проблем или они решались моментально по звонку. "Артек" и "Молодая гвардия" - два знаковых оздоровительных детских комплексы для нашего государства, которые знает весь мир. "Артек" мы перенесли из Крыма в Пущу-Водицу. Возможно, это уже не тот "Артек". Но прошлого или позапрошлого года мы делали там выездное заседание, прошли его вдоль и поперек и увидели, что там развивается, на что необходимо выделять средства.

В данном случае, там не было финансирования и дети могли уехать домой, потому что там могли выключить свет, отопление. Как председатель комитета, я начал бить в колокола, и четко выразил свое мнение. А ситуация была в том, что некий сотрудник подал в суд на министерство, заблокировали счет. Если министр не может выделить средства на знаковые для нашего государства детские оздоровительные комплексы, то он должен уйти в отставку. И, знаете, через 2 дня решили этот вопрос после соответствующего заявления в прямом эфире на согласительном совете. А до этого 2 недели мы писали письма и ничего.

- Какой вы бы хотели видеть страну через 5 лет?

- Могу сказать, что мы обязательно будем в политике, потому что нам не безразлично будущее нашей страны. Даже когда я был в бизнесе, я всем говорил, что я не хочу бежать из этой страны и переезжать за границу. Возможно у меня была бы такая возможность, как у бизнесмена. Но я коренной киевлянин, не националист, а патриот Украины. Я человек, который прошел Майдан с первого до последнего дня, который сегодня находится в санкционном списке Российской Федерации среди других 380 человек. Я хочу сделать все, чтобы Украина была европейской.

Во-первых, мы должны закончить войну, должен у нас быть мир. Без этого невозможен быстрый европейский или просто другое ощутимое развитие всего государства, не только Киева.

Во-вторых, предстоит борьба с коррупцией. Но мы должны понимать, что коррупция не только сверху, но повсюду. Для того, чтобы ее преодолеть, необходимо обеспечить экономический рост населения. Чтобы и реформа полиции, которая была запущена, стала действенной и была доведена до конца. Безусловно проблемой является грабительские тарифы, которые приходят сегодня каждому из нас, просто кто-то на это меньше внимания обращает, а для кого-то это очень большая проблема. Президент пообещал, что тарифы осенью будут снижаться. Мы будем поддерживать эти инициативы.

- Будем надеяться, что у власти будет воля и желание это делать.

- Вы верно сказали, если у власти будет и воля, и желание, если будет возможность молодой команде удержаться от соблазна, угроз, давления, на них уже есть и будет еще больше. Если смогут удержаться, мы сможем за 5 лет увидеть видимый результат, как страна меняется к лучшему. И это наша задача, как граждан Украины и как политиков.