Мы моделировали скачок Украины - депутат "Слуги народа" об учебе в Трускавце

Прошлую неделю большинство новоизбранных депутатов от "Слуга народа" провели в знаменитом курортном городке Трускавец. Но не отдыхали... Там для них Киевская школа экономики организовала интенсивный курс обучения и подготовки к депутатской деятельности. Событие привлекло внимание всех неравнодушных - подобный формат организован впервые за годы независимости. В течение недели будущие парламентарии были под пристальным взглядом общества - школу Зедепутата активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Что же успели изучить "слуги народа" за неделю учебы? Депутат Марина Бардина, которая избрана в парламент по списку партии, рассказала "Апострофу" о главных особенностях школы Зедепутата и эффективности обучения.

- Расскажите о своих впечатлениях от школы депутата и обучения.

- Когда завершается что-то хорошее, всегда грустно. Но мы взбодренные этой учебой, и уже с нетерпением ждем сентября и совместной работы в парламенте на следующие 5 лет.

Впечатления от школы положительные. Хотя мы очень устали за неделю, потому что у нас был очень насыщенный график: мы работали с 9 утра и до 10 вечера. И основная масса людей ходила на все лекции.

- Оказалась ли неделя обучения эффективной?

- Я думаю, да, несмотря на то, что часть людей не имеет политического опыта. Неделя была эффективной хотя бы потому, что нам дали необходимую базу для депутата. Это ключевые экономические, бюджетные, законодательные вопросы об общем понимании процессов. Возможно, глубоких знаний у нас пока нет, но уже есть общее понимание и знакомства с людьми, к которым мы можем обращаться за помощью.

- На что больше всего обращали ваше внимание модераторы и преподаватели?

- Больше внимания уделялось нашим ценностям, коммуникации, поведении в парламенте. То есть не совсем образовательным вещам. Нас воспитывали как новое поколение политиков, чтобы мы не повторяли того, что происходило в украинской политике до нас. Чтобы мы понимали, что есть альтернатива.

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- Какие предметы вам преподавали?

- Первые два дня у нас была речь об общих личных стратегиях народных депутатов: у каждого из нас есть определенный профиль и соответствующие наработки законодательной деятельности. Второй день был полностью посвящен экономическому блоку и бюджету, а также сотрудничеству с международными партнерами - Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком.

Бардина: "Первые два дня у нас была речь про общие личные стратегии народных депутатов" Фото: Апостроф

На третий день мы обсуждали регламент Верховной Рады, процедуру написания законов. Один день мы работали по профильным отраслям: энергетика, образование, оборона и другие. И конечно, у нас была работа в комитетах.

Кроме этого, у нас были курсы по публичным выступлениям, методам ведения переговоров, политический коучинг.

- По поводу переговоров. В школу депутата был приглашен глава таможни Максим Нефедов, который в своей лекции учил, что главная работа депутата - это писать и принимать законы, а не коммуницировать с журналистами или общаться в соцсетях. Как вообще молодые депутаты к этому отнеслись? Согласились с ним?

- У нас лекцию читал и экс-депутат Виктор Пинзеник. И, если я не ошибаюсь, то именно он сказал, что главная задача депутата - это не законодательная деятельность, а позиция. То есть мы услышали два мнения, которые противоречат друг другу. И я склоняюсь больше ко второму. Из своего опыта знаю, что можно написать десять законопроектов, но ни один из них не найдет поддержки в парламенте, если не будет надлежащего сопровождения - коммуникации с журналистами, общественностью. То есть нужно о своей работе говорить, иначе она не будет иметь никакого результата.

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- Вам хватило практических задач?

- Да, у нас было два моделирования. Первое - мы думали над тем, как осуществить экономический скачок страны.

А второе моделирования было попыткой воспроизвести реальность. Мы были разделены на группы: фракции - "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", страны - Россия, Канада, США, государства Европейского союза; были представлены правительство и социальные группы - общественность, активисты, радикалы и другие. То есть были разные субъекты общества. Таким образом, мы моделировали переговорные процессы. Это очень классный опыт, потому что все депутаты были одновременно вовлечены в работу.

- Что вам дало такое моделирование?

- Собственно я на практике почувствовала ряд моментов переговорных процессов со странами, которые являются благосклонны к нам, или в оппозиции. Конечно, мы, депутаты, не подыгрывали друг другу и пытались выстроить какую-то результативную коммуникацию на основе реальных позиций стран.

- Было что-то, чего не хватило в обучении?

- Поскольку я занимаюсь вопросами равенства мужчин и женщин, мне не хватало хотя бы коротенькой лекции о том, что такое равенство и почему мы об этом говорим. Мне кажется, что в нашей стране эта тема недооценена. За последние годы было много сделано для равенства женщин и мужчин. Поэтому нам, новому парламенту, нужно не потерять это, а даже приумножить.

Бардина: "Мне не хватало хотя бы коротенькой лекции о том, что такое равенство и почему мы об этом говорим" Фото: Апостроф

- Как проверяли ваши знания?

- Во время учебного процесса нам давали домашние задания. Они связаны с личными стратегиями, то есть пониманием своих первоочередных проектов в парламенте.

Кроме этого нам пообещали прислать еще дополнительные задачи, которые мы должны сделать. И уже на основе всех работ нам выдадут сертификаты.

Кстати, партия каждому депутату подарила сертификат на прохождение некоторых дополнительных курсов. Это отличный стимул для продолжения учебы.

- Была ли полезной эта школа для тимбилдинга?

- Да, она была полезна благодаря нашим играм по моделированию, групповым работам, что давало возможность больше общаться. И это было эффективно.

- Обсуждали ли во фракции возможность последующей подобной школы?

- В целом не говорили, но есть планы еще организовать такие курсы.