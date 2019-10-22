Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

В воскресенье 20 октября председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. "Апостроф" разбирался, в чем причина ухода Бно-Айрияна и не стал ли он следствием конфликта с командой Владимира Зеленского.

Фотокопию своего заявления на имя президента об увольнении председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян опубликовал 20 октября на своей странице в соцсети Facebook. Он прокомментировал его отрывком из произведения Ивана Багряного "Сад Гефсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

До возвращения Владимира Зеленского из Японии, губернатор остается на своем месте, несмотря на согласование Кабмином нового кандидата на пост.

Любопытно, что глава области даже не успел толком поработать. 18 октября Бно-Айриян отметил 100 дней работы на посту руководителя КОГА. До своего назначения он работал в "Укрэнерго". Еще раньше он почти три года был советником Константина Грищенко, когда тот стал вице-премьером. Есть одна немаловажная деталь: Айриян был одногруппником лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. Поговаривали о том, что Разумков был одним из тех, кто высказывался за эту кандидатуру. Также имя киевского губернатора связывали с Ильей Павлюком – бывшим помощником народного депутата VII созыва Игоря Калетника. Еще ранее имя Павлюка засветилось в программе "Наши гроши", которая рассказывала о теневых штабах в Зе-команде. Там Павлюк отвечал как раз за координацию региональных штабов.

Во время представления нового губернатора летом, президент Зеленский обозначил его поле работы как инновационное и социальное. Глава государства подчеркнул, что наряду с развитием региона и внедрением новых технологий в области, представители власти должны помнить и о ежедневных потребностях жителей.

"Не забывайте о таких проблемах, как больницы, детские сады, школы - обращайте внимание на эти важные вещи", - сказал Зеленский, вручая удостоверение председателя ОГА.

Бно-Айриян начал свою работу с активных обещаний побороть коррупцию и "ставленников" на местах, но по факту свое правление в регионе он обозначил в основном кадровыми перестановками.

Началось все с увольнения руководителя аппарата Александра Острянина, директора департамента агропромышленного развития Вадима Казачка, заместителя председателя Аллы Арешкович, а также директора департамента градостроительства Дмитрия Лыкова. В какой-то мере эти перестановки кадров были оправданными: Острянин известен тем, что через суд избежал люстрации после работы заместителя начальника управления ГУ МВД Украины в Полтавской области, Арешкович обвиняли в причастности к появлению приказа КГГА о передаче правоохранительным органам раненых протестующих во время Евромайдана, Лыкова связывают с компаниями-разработчиками градостроительной документации половины области.

Эти увольнения прошли бы незамеченными и возможно, были бы даже оценены положительно, однако позже Бно-Айриян уволил Сергея Золина - директора департамента регионального развития, одного из ключевых в структуре ОГА. На это место глава администрации вначале планировал назначить Владимира Василенко, человека председателя облсовета, "радикала" Стариченко, при назначении которого, якобы, была грубо нарушена процедура, но этого так и не произошло.

В результате, губернатор назначил на этот пост Евгения Плащенко, с которым он тесно сотрудничал, работая в "Укрэнерго", и которого СМИ, в свою очередь, связывают с Вадимом Столаром. Собеседники "Апострофа" в ОГА сообщают, что пост планировалось отдать протеже Игоря Коломойского Олегу Дунде, экс-директору строительной компании "А.В.С.", среди учредителей которой есть фирма, подконтрольная группе "Приват" Коломойского.

Окружение уже почти экс-главы области связывает его увольнение именно с нежеланием следовать кадровым указаниям.

"Когда я пришел сюда – мне рекомендовали некоторых лиц на назначения, а потом они всплыли в списке, который мне передал уважаемый народный депутат (Александр Дубинский). Поэтому конфликт возник еще раньше публичных обвинений. Мне дали список, на который я сказал, ребята, так не работает", - сообщили собеседники "Апострофа" со ссылкой на слова Бно-Айрияна.

Хотя, в области, как говорят осведомленные источники, к новому губернатору было скептическое отношение. "Он не в состоянии был разобраться даже с теми кадровыми вопросами, с которыми мог, не мог уволить замов, люди в районах его не слушали, за предыдущими губернаторами стояли серьезные люди и деньги, а за этим ничего, с ним ничего не решали, он был просто ширмой для решал предыдущей власти", - комментирует источник.

Но несмотря на недовольство таким положением вещей, как рассказал "Апострофу" один из народных депутатов, знакомых с ситуацией, Бно-Айриян ушел сам, по собственному желанию. "Просто ему создали такие условия, при которых он не мог не уйти. Изучили его психотип и потихоньку давили. С помощью нардепа Александра Дубинского, например, который регулярно устраивал на него медиа-атаки, а он по типу характера не привык отбиваться, он более спокойный, потому ему проще уйти. Он решил уйти в бизнес", - сообщил собеседник "Апострофа".

На место Бно-Айрияна спустя несколько часов после его отставки Кабмин оперативно согласовал малоизвестного харьковского бизнесмена Алексея Чернышова. В СМИ о нем пишут как о бизнесмене, имеющем активы в инвестиционном и девелоперском бизнесе. Также он известен своими проектами популяризации Украины за границей. Однако по словам одного из собеседников "Апострофа", он входит в окружение депутата от "Оппозиционной платформы" Александра Фельдмана. А последний сейчас имеет неплохие отношения с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом также в своем телеграмм-канале написал народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. "В этот раз протекцию Чернышеву делает не Фельдман, а Игорь Коломойский, который через подотчетных депутатов активно "сбивал" подавшего в отставку руководителя Киевской области. По информации источников, Чернышев прошел смотрины у Игоря Коломойского",- написал Лещенко.

Подобные ротации, говорят собеседники "Апострофа", указывают не только на борьбу за самую "хлебную" область Украины, но и на кадровые проблемы в команде Зеленского. "Сейчас судя по всему происходит ротация первой волны назначенцев, так как она не показала своей эффективности, и начинают назначаться удобные и сговорчивые", - резюмировал собеседник.