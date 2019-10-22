Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Прекращение войны на Донбассе, возвращение суверенитета над Крымом, урегулирование конфликтов с западными соседями и восстановление доверия в мире к Украине были основными задачами для новоизбранного президента в сфере внешней политики. Но через полгода после президентских выборов прогресса в этих или других ключевых внешнеполитических направлениях не наблюдается. Встреча Нормандской четверки в очередной раз переносится, ее результаты непостоянны, украинских солдат и дальше убивают на Донбассе, пути урегулирования конфликта с РФ не понятны, Украина в центре скандала в США, иностранные компании покидают Украину - и это далеко не полный перечень внешнеполитических проблем. Однако президент после посещения Ниагарского водопада в Канаде, неоднозначной встречи с Трампом в Нью-Йорке, пока безрезультатных визитов в Париж и Берлин на прошлой неделе посетил Латвию, а 21 октября на четыре дня отбыл в Японию. Насколько соответствуют зарубежные визиты Владимира Зеленского внешнеполитическим вызовам Украины и насколько необходимо турне в Японию и интронизация японского императора, тогда как не решены важные для Украины проблемы, разбирался "Апостроф".

Интронизация японского императора. Как разорвать Инстаграм, Фейсбук и Ютюб одновременно

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Японию, главной целью которой названо посещение церемонии интронизации нового японского императора, стала довольно неожиданной событием. Анонсов или сообщений о том, что сразу после посещения Латвии Владимир Зеленский покинет Украину на четыре дня и улетит на другую сторону земного шара, не было. Эксперты говорят, что слухи об этом визите были раньше, но никто не мог поверить, что середина октября - заодно и полугодие с момента избрания Зеленского на пост президента - будет знаменоваться не встречей Нормандской четверки в Париже и объявлением мирного плана Зеленского, а поездками на такое важное, но маловлиятельное для решения для насущных внешнеполитических проблем Украины событие как интронизация императора Японии.

Повод для визита, конечно, уникальный. Не каждому украинцу повезет как Зеленскому лично присутствовать на таком экстраординарном событии.

"Согласно конституции Японии, император - это символ нации. Интронизация - это как день рождения. Из всего мира приедут на это событие высокие представители других стран. И именно потому не возможно сделать визит столь эффективным, как это нужно было бы для дальнейшего развития украино-японских отношений", - пояснила "Апострофу" президент ОО "Украинский центр азиатских исследований" Елена Мыкал.

Нет сомнения, что фотографии Зеленского с женой из Японии, которая именно сейчас, в волшебных цветах золотой осени, является едва ли не лучшим периодом для туристических поездок, разорвут Instagram вместе с другими сетями. Но после просмотра фото украинского президента в окружении императоров, королей и принцев с принцессами простым украинцам придется наблюдать другие картины с их настоящей повседневной жизни. Фотографии 24-летнего Юрия Громовича и 36-летней Ярославы Никоненко, которые не смогли попасть на интронизацию японского императора, а погибли на прошлой неделе на линии контакта, как дипломатично называют зону боевых действий на Донбассе. Фотографии других украинских солдат, которые из-за неспособности президента Зеленского выполнить свои предвыборные обещания по достижению мира, продолжают гибнуть на востоке страны. Или фотографии десятков украинцев, которые ежедневно гибнут на дорогах Украины, а очередное правительство - так же, как и их предшественники - никак не может навести элементарный порядок ни с дорогами, ни с автомобилями.

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По каким критериям руководство МИД предлагает президенту те или иные зарубежные вояжи? В чем важность поездки именно в Латвию или Японию для страны, которая истекает кровью? Что эти поездки - за счет бюджета страны, где пенсионеры получают менее 100 долларов ежемесячной пенсии - позволят достичь, кроме как обогатить набор фото с заграничных вояжей Зеленского и позволить ему рассказывать друзьям о том, как он в кимоно приветствовал японского императора со вступлением на трон?

Побыть где-то подальше...

Перечень внешних и внутренних вызовов Украины, среди которых активизация обстрелов и срыв разведения войск на фронте Донбасса, отсутствие прогресса в организации встречи в нормандской формате, "Украинагейт" в США и накопление противоречий и проблем в отношениях с ЕС, не оставляет сомнения, что украинскому президенту целесообразнее было бы тратить свое время на урегулирование важных проблем, чем на участие в длительных символических восточных церемониях.

Хотя есть и другая точка зрения. "В том, что Зеленский сейчас улетел в Японию, нет большой проблемы. Визит будет иметь большое символическое значение, а Япония для нас довольно важное государство. А наши проблемы на других направлениях быстро не решишь. В чем команда президента убедилась, пытаясь организовать Нормандский саммит и визит в Белый Дом. Так же и с вопросом разрешения конфликта на Донбассе. Поэтому время для визита нормальное, вопрос в том, насколько он будет эффективным", - пояснил "Апострофу" эксперт-международник МЦПИ Николай Капитоненко.

"Это не просто туристическая поездка. В украинском МИД заявили, что Зеленский встретится с представителями японского правительства, многих иностранных государств. Но у всех будет мало времени, поэтому ожидать прорывов в отношениях не стоит", - отметила Елена Мыкал.

Вместе с тем на вопрос, не отвлекают ли такие визиты президента от важных внутренних и внешних вопросов и этично ли наслаждаться азиатским гостеприимством, когда у нас дальше идет де-факто война, эксперты и дипломаты разводят руками.

В соцсетях и телеграмм-каналах президенту говорят, что он таким образом "учится" дипломатии, демонстрирует активность хоть где-то или хочет побыть подальше, пока информационное пространство разрывают одни скандалы за другими.

"Не думаю, что в таком не совсем удачном планировании визитов есть какой-то умысел со стороны лично президента, - делится своими впечатлениями не под запись один из бывших сотрудников МИДа. - Такие визиты очень приятные - принимающая сторона все организует на высоком протокольном уровне - особой головной боли они не приносят, одно удовольствие со стороны главы государства, поэтому ему и подсовывают поездки вроде Брунея, Канады или Японии. Внешнеполитическая активность есть, проблем нет. Другой вопрос, позволяет ли наша ситуация, где каждый день - это человеческие жизни, это новые трагедии в какой-то из украинских семей - такую роскошь главе государства, как провести почти неделю в Японии. Но это вопрос приоритетов и планирования".