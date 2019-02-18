​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

В последний день января Международный центр перспективных исследований совместно с "Апострофом" презентовали рейтинг руководителей ОГА, в котором были проанализированы эффективность выполнения облгосадминистрациями функций, возложенных на них законом. Презентация рейтинга положила начало коммуникации МЦПИ с заинтересованными в усовершенствовании собственной работы ОГА. Об этом и подводных камнях, обнаруженных при составлении рейтинга, - в нашем послесловии рейтинга губернаторов.

Стоит сразу отметить, что целью составления рейтинга губернаторов было не указание на то, что "кто лучший, а кто-то - хуже". Вместо этого мы искали возможности для совершенствования работы ОГА в реализации возложенных на них законом функций. Поэтому мы рады, что представители, в частности, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Львовской ОГА коммуницировали с МЦПИ касательно возможностей улучшить их работу в будущем. Открытость и желание совершенствоваться данных ОГА заслуживает внимания. Призываем представителей других ОГА участвовать в коммуникации и вместе становиться лучше.

Но вернемся непосредственно к "подводным камням", которые были обнаружены нами при составлении рейтинга.

Госстратегия раздора

Наиболее слабой стороной всех ОГА стала реализация и отчетность о выполнении Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года. Согласно нашим результатам, 8 из 17 ОГА, которые были включены в рейтинг, не имели отчетов о выполнении госстратегии, или их форма не позволяет анализировать конкретные результаты. В первом случае мы можем говорить о нарушениях со стороны ОГА приказа Мингериона, согласно которому ОГА должны ежеквартально отчитываться о выполнении плана мероприятий по реализации госстратегии. Во втором случае сказывается отсутствие унифицированной формы заполнения данных отчетов. Приемлемыми формами отчета были четкие указания на то, какой именно процент задач был выполнен или простая фраза "выполнено"/"не выполнено".

В этом аспекте интересен кейс с Днепропетровской ОГА, на сайте которой был отчет о выполнении госстратегии. Но проблема с ним была в том, что он был представлен в чисто текстовом формате и содержал описание выполненных действий. Зато, сравнить, что выполнено по факту с тем, что планировалось выполнить, нет возможности. В результате, Днепропетровская ОГА заняла второе место в рейтинге, имея самую высокую оценку за коммуникативную составляющую и высокий показатель выполнения областного бюджета. Положительно, что представители Днепропетровской ОГА обсудили этот аспект с экспертами МЦПИ, которые предоставили рекомендации касательно корректного заполнения отчетов.

Заслуживает внимание также случай, описанный представителями Волынской ОГА. В данном случае ОГА фактически не могла приступить к выполнению госстратегии, ведь планы мероприятий так и не были утверждены со стороны Волынского областного совета в течение всего года. Результатом этого стала невозможность реализации госстратегии, что тормозит развитие Волынской области. Можно предположить, что такая ситуация характерна не только для Волынской области. Поэтому хотелось бы призвать представителей всех областных советов и областных государственных администраций не забывать о том, что невыполнение собственных полномочий приводит к пренебрежению интересами граждан.

По нашему мнению, Министерство регионального развития не уделяет достаточного внимания реализации госстратегии. В частности, на сайте Минрегиона подавляющее большинство размещенных планов мероприятий по реализации госстратегии в конкретных областях являются неактуальными. Также в разделе "Стратегии регионального развития" 6 ссылок не работают. Данный факт может свидетельствовать о недостаточном уровне контроля со стороны Минрегиона за выполнением облгосадминистрациями госстратегии. Также министерству и ОГА следует учитывать наличие конкретных количественных и качественных критериев оценки результатов выполнения плана мероприятий по реализации госстратегии, не допускать закладки абстрактных целей, что делает невозможным контроль за выполнением госстратегии. Надеемся, Минрегион учтет данные замечания, разрабатывая Государственную стратегию регионального развития Украины на период до 2027 года.

Недостаточное использование экономического потенциала регионов

По второй составляющей рейтинга - выполнению бюджетов, - то доходы общего фонда всех местных бюджетов оказались значительно меньше их расходов. Это показало, что в течение отчетного периода местные государственные администрации, которые обеспечивают выполнение своих бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, не использовали экономический потенциал региона для достаточного увеличения доходов. Таким образом, можно рассматривать такую ситуацию как неблагоприятную для динамичного развития регионов.

Лучший показатель соотношения доходов к расходам продемонстрировали такие области как Днепропетровская (66,5%), Одесская (62,6%), Киевская (59,5%), Харьковская (57,9%), Донецкая (57,1%) , Полтавская (55,4%) и Запорожская (53,7%).

В условиях децентрализации полномочий и начала среднесрочного бюджетного планирования хотелось бы ожидать, что бюджетная политика на региональном уровне будет более взвешенной, и регионы будут способны эффективно ее внедрять.

Коммуникация - наиболее сильная сторона ОГА

Почти все ОГА, которые были включены в анализ, имеют удовлетворительный уровень оформления сайтов, размещения на них информации о руководителе ОГА, структурных подразделениях, отчетов и тому подобное. Следует обратить внимание, что структура сайтов ОГА не является унифицированной, что затрудняет работу с несколькими сайтами одновременно.

Конечно, понятие доступности и удобства информации является субъективным, но информация о выполнении программ, использования бюджетных средств, проведения государственных закупок и т.д. должна быть легкодоступной. Для этого можно создать отдельные разделы на сайте и тому подобное. Размещение отчетной документации в "нелогичные" разделы говорит или об ошибке разработчиков сайта, или о желании "спрятать" информацию от пользователей.

Отдельно мы также обращали внимание на простоту установки обратной связи между гражданином и ОГА. По нашему мнению, в этом аспекте следует руководствоваться принципом "чем проще, тем лучше". Здесь можно привести пример Волынской ОГА, которая всего за несколько недель после презентации рейтинга усовершенствовала структуру сайта, что также свидетельствует об открытости ОГА к критическим замечаниям и желание совершенствоваться. Надеемся, пользователи сайта Волынской ОГА оценят более удобную структуру сайта и доступ к публичной информации.

В общем, проблемные моменты имеются во многих аспектах работы областных государственных администраций. Некоторые из них мы обнаружили во время подготовки рейтинга, но еще больше могут рассказать сами представители ОГА. Но, как говорится, главное не ошибка, а реакция на ошибку. Поэтому нам приятно отметить готовность некоторых ОГА вести конструктивный диалог для улучшения своей работы. Надеемся на такую же конструктивную позицию со стороны представителей других ОГА.