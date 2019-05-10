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Неужели тепло: синоптики дали прогноз на выходные

Прогноз погоды на 11 - 15 мая

Адриан Радченко пятница, 10 мая 2019, 19:16
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Прогноз погоды на 11 - 15 мая Фото: Pixabay.com

Череда майских выходных позади, а погода в Украине пока не наладилась. После по-настоящему осенних дней в Украину возвращаются теплые температуры, но грозовые дожди не отступят. Какая погода ждет украинцев на выходные и начало следующей недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, выходные будут теплыми, но дождливыми.

В субботу, 11 мая, синоптики прогнозируют осадки по всей стране. Во всех областях, кроме Киевской, ожидаются дожди с грозами. В воскресенье дожди отступят в пяти областях – Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской. На остальной территории ожидаются дожди с грозами.

Но дожди не помеха теплу. В субботу днем в западных областях будет +16-18, в северных, центральных и южных областях ожидается +17-19, а на востоке будет +19-22. Холоднее всего будет в Одесской области, где столбики термометра покажут дневные +15-17. Ночью на западе ожидается 6-9 градусов тепла, на остальной территории +8-10.

В воскресенье будет еще теплее. По всей стране синоптики прогнозируют от 19 до 23 градусов тепла. Ночью на западе ожидается 9-10 градусов тепла, на остальной территории +10-12, а в Одесской области – до +14 "ночных" градусов.

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Начало рабочей недели также будет дождевым. В понедельник, 13 мая, дожди с грозами накроют всю страну. Днем ожидается от 19 до 23 градусов тепла, а ночью будет 8-12 градусов с отметкой "плюс".

Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Во вторник, 14 мая, дожди уйдут с востока, центра и юга Украины. В этих регионах днем воздух прогреется до 23-25 градусов, а ночью синоптики прогнозируют +10-13. На севере и западе сохранится дождливая погода, а столбики термометра покажут +21-23 градуса в северных областях и +16-18 на Западе Украины. Ночью в этих регионах ожидается +9-12.

В среду сухо будет на востоке, а также в Херсонской области и Крыму. Днем здесь ожидается +22-25, а ночью – 11-13 градусов тепла. На остальной территории синоптики прогнозируют дожди с грозами. В северных и центральных областях днем будет +21-23, а холоднее всего будет на западе – от 14 до 18 градусов тепла.

Дождевая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели.

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