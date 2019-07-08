Холодно и мокро: какой будет погода во вторую неделю июля

Если июнь побил температурные рекорды как самый теплый месяц за 128 лет, то июль может стать самым холодным за многие годы. Вторая неделя июля, как и первая, не порадует украинцев потеплением - напротив, средние дневные температуры будут не выше 22 градусов тепла. Кроме того, синоптики обещают дожди каждый день. Какой будет погода 9-14 июля, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 9 июля, ожидаются дожди с грозами в западной и северной части Украины. На остальной территории - без осадков.

Холоднее всего также будет в западных и северных областях - днем воздух прогреется до 19-21 градусов. В центре будет +20-22, от 22 до 26 градусов тепла на востоке и юге. Теплее всего будет в Крыму - там столбики термометров покажут +25-27.

В среду, 10 июля, грозовой фронт также зацепит Полтавскую и Черкасскую области. На востоке и юге и части центральных областей днем осадков не ожидается. А вот ночью дождь пройдет и в южных областях.

Ночью +10-12 будет на всей территории кроме юга. В курортной зоне ожидается +13-16. Днем на западе будет +18-22, на севере и в центре ожидается +19-22, на востоке 21-23 градусов тепла, а на юге - от 23 до 26 градусов с отметкой "плюс".

В четверг, 11 июля, дожди с грозами накроют всю страну. Ночью ожидается 10-12 градусов тепла на западе, севере, востоке и в центре. В южных областях будет +13-16.

Днем во всех регионах кроме юга будет от 19 до 23 градусов выше ноля. В южных областях синоптики прогнозируют +23-26.

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В пятницу, 12 июля, метеокартина особо не изменится - по всей стране пройдут дожди с грозами.

Ночью холоднее всего будет жителям запада и севера - там ожидается +9-11. От 11 до 14 градусов выше нуля будет на востоке и в центре. Традиционно самая теплая ночь ждет жителей юга (+13-15). Днем +19-21 будет на западе и севере, +21-23 в центре, +22-24 на востоке и +23-23 на юге.

На выходные, 13-14 июля, погодная картина останется неизменной. Дожди с грозами по всей стране и +19-25 градусов с отметкой "плюс". Холоднее будет на севере, западе, а немного теплее - в центре, на востоке и юге.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жаркие температуры вернутся в Украину во второй половине месяца.