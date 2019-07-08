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Холодно и мокро: какой будет погода во вторую неделю июля

Прогноз погоды на 9 - 14 июля

Адриан Радченко понедельник, 8 июля 2019, 19:23
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Прогноз погоды на 9 - 14 июля Фото: Pixabay.com

Если июнь побил температурные рекорды как самый теплый месяц за 128 лет, то июль может стать самым холодным за многие годы. Вторая неделя июля, как и первая, не порадует украинцев потеплением - напротив, средние дневные температуры будут не выше 22 градусов тепла. Кроме того, синоптики обещают дожди каждый день. Какой будет погода 9-14 июля, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 9 июля, ожидаются дожди с грозами в западной и северной части Украины. На остальной территории - без осадков.

Холоднее всего также будет в западных и северных областях - днем воздух прогреется до 19-21 градусов. В центре будет +20-22, от 22 до 26 градусов тепла на востоке и юге. Теплее всего будет в Крыму - там столбики термометров покажут +25-27.

В среду, 10 июля, грозовой фронт также зацепит Полтавскую и Черкасскую области. На востоке и юге и части центральных областей днем осадков не ожидается. А вот ночью дождь пройдет и в южных областях.

Ночью +10-12 будет на всей территории кроме юга. В курортной зоне ожидается +13-16. Днем на западе будет +18-22, на севере и в центре ожидается +19-22, на востоке 21-23 градусов тепла, а на юге - от 23 до 26 градусов с отметкой "плюс".

В четверг, 11 июля, дожди с грозами накроют всю страну. Ночью ожидается 10-12 градусов тепла на западе, севере, востоке и в центре. В южных областях будет +13-16.

Днем во всех регионах кроме юга будет от 19 до 23 градусов выше ноля. В южных областях синоптики прогнозируют +23-26.

Прогноз погоды на 9 июля
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Прогноз погоды на 10 июля
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Прогноз погоды на 11 июля
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Прогноз погоды на 12 июля
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Прогноз погоды на 13 июля
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В пятницу, 12 июля, метеокартина особо не изменится - по всей стране пройдут дожди с грозами.

Ночью холоднее всего будет жителям запада и севера - там ожидается +9-11. От 11 до 14 градусов выше нуля будет на востоке и в центре. Традиционно самая теплая ночь ждет жителей юга (+13-15). Днем +19-21 будет на западе и севере, +21-23 в центре, +22-24 на востоке и +23-23 на юге.

На выходные, 13-14 июля, погодная картина останется неизменной. Дожди с грозами по всей стране и +19-25 градусов с отметкой "плюс". Холоднее будет на севере, западе, а немного теплее - в центре, на востоке и юге.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жаркие температуры вернутся в Украину во второй половине месяца.

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