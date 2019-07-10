RU  UA  EN

среда, 10 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева
Мнение

Американские ракеты для Украины: когда мы их получим

Возможна поставка зенитных и противокорабельных комплексов

Михаил Жирохов среда, 10 июля 2019, 16:01
читати статтю українською
Возможна поставка зенитных и противокорабельных комплексов Фото: fas.org

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил о возможном предоставлении Украине современного вооружения из США. На что именно мы можем рассчитывать и когда эти системы окажутся в нашем распоряжении, "Апострофу" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Валерий Чалый пояснил, что поставки оружия прописаны в документах Конгресса. Если поднять их, там указаны средства ПВО и противокорабельные комплексы. Но конкретные типы вооружения не называются.

В сфере противовоздушной обороны нам нужны мощные зенитные ракетные комплексы Patriot. Но это очень дорогое оружие. Для того, чтобы мы его получили, нужно политическое решение. Нужны подписи, начиная от президента США и заканчивая комитетами палаты представителей. Так же, как это было с Польшей и Румынией. Еще одна большая проблема – мы не являемся членами НАТО. Ведь Patriot работают в связке с радиолокационными системами. Но у нас стандарты еще советские.

Некоторые американские эксперты предполагают, что нам могут продать или передать переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. ЗРК и ПЗРК у нас есть и свои, они достаточно модернизированы. Но у американцев есть свое представление о том, что нам необходимо.

Неизвестно, что в Конгрессе подразумевают под противокорабельным комплексом берегового базирования. Потому что у американцев единственный противокорабельный комплекс -Harpoon. Но он устанавливается исключительно на кораблях и самолетах. Берегового варианта не существует.

У Пентагона есть отдельная строка – "На поддержку Вооруженных сил Украины". Эти деньги не выходят за территорию США. Эта сумма тратится на тренировки и некоторые виды вооружения. В 2014-2017 годах нам ничего не продавали даже за деньги. Ибо на каждую поставку оружия нужна санкция Госдепа, а он ее не давал. Сейчас ситуация изменилась. Теперь американцы считают, что это оружие не попадет в руки русских. Так мы получили катера Island – это избыточное имущество, которое передается союзнику. ПТРК Javelin до нас попали за счет средств, выделенных Конгрессом США. Но и это было политическим решением, потому что эти ПТРК находятся не на "нуле", а на защищенном складе под американским контролем.

Начальник Генштаба направлял письмо в США еще в прошлом году, но что было там написано – никто не знает, это сверхсекретная информация. В США очень бюрократизированная система, необходимо, чтобы запрос прошел много различных согласований. Американцы очень практичны и лишней копейки никогда никому не дадут просто так. К примеру, бесплатные катера Island нам передают уже в течение двух лет, а мы до сих пор их не получили (должны прибыть в Украину до конца сентября, по словам командующего ВМС Игоря Воронченко. – "Апостроф".) Финансовый год в США начинается в ноябре. Поэтому новую помощь мы получим не ранее, чем в июле следующего года.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Хороший, плохой, злой": три личины национализма

Писатель Любко Дереш о назначении национализма и формировании европейской идентичности в Украине

Надо поговорить: сможет ли Зеленский расширить Нормандский формат

Владимир Зеленский хочет расширить Нормадский формат переговоров по Донбассу, но Россия может затянуть этот процесс

Европа нанесла Кремлю еще один удар из-за украинских моряков: как это им поможет

Адвокат Николай Полозов рассказал Апострофу, поможет ли резолюция ОБСЕ вернуть украинских моряков из российского плена

Новости

10 июля

17:28
Какое оружие могут предоставить США Украине: озвучены варианты
17:09
Киевский суд поставил под угрозу развитие "зеленой" энергетики в Украине - эксперты
17:08
Звезда "Властелина Колец" впервые станет отцом: что известно
17:02
На Прикарпатье мужчина до смерти изнасиловал соседку
17:00
Гороскоп на завтра: Водолеям нужно отпустить страхи, а Девам нужно меньше говорить
16:55
Медведчук и Бойко опять оказались на переговорах в Москве: что известно
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: