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Появилось видео момента выстрела по каналу "112 Украина"

суббота, 13 июля 2019, 13:30
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Фото: скриншот из видео\YouTube

Появилось видео момента обстрела здания канала "112 Украина" из гранатомета, который произошел в субботу, 13 июля.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Напомним, в Киеве ввели оперативный план "Сирена" из-за обстрела из гранатомета здания, в котором находится "112 канал" в ночь на субботу, 13 июля.

К счастью, никто не пострадал, поскольку выстрел пришелся в вывеску телеканала, которая находится на здании. Также полицейские нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото и заявление полиции по обстрелу канала Медведчука.

Кроме того, ранее в Днепре взорвали авто выстрелом из гранатомета.

Также летом 2018 года в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, которого обвиняли в попытке обстрелять из гранатомета грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

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