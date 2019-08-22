Война в подполье: почему Украину продолжают защищать бойцы без статуса и гражданства

Когда стало известно, что военного парада на День Независимости не будет, часть общества негодовала. Когда деньги на проведение парада президент предложил раздать в качестве премий военным, негодование осталось, но острые углы были сглажены. Ведь, во-первых, подчеркнуть ориентацию государства на гражданина, а не "показуху" - это по-европейски, и ни разу - не Совок. А, во-вторых, предпочесть адресную заботу о людях миллионным растратам на парад - не самое плохое решение. Впрочем, забота власти об участниках боевых действий во многих аспектах их жизни так и остается хорошей декларацией. Какие проблемы остаются у участников АТО на пятом году войны, разбирался "Апостроф".

Украинское подполье

Удивительно, но на пятом году войны в Украине до сих пор остается значительная часть военных, которые официально не признаны участниками боевых действий, не имеют такой возможности, а значит, не могут пользоваться социальными гарантиями и льготами, которые дает такой статус. Эта категория военных – добровольцы, которые пошли на фронт в самые "горячие" годы российско-украинской войны.

Дело тут вот в чем: согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", участниками боевых действий могут признаваться военные, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в АТО, но только при условии, что такие формирования в дальнейшем были включены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии "и других, созданных в соответствии с законами Украины, воинских формирований и правоохранительных органов".

Большинство добровольческих формирований воспользовались такой опцией и влились в состав ВСУ, как, например, батальон "Донбасс" или полк "Азов", ставший структурной единицей Нацгвардии. Однако ДУК "Правый сектор", батальон "ОУН" так и не смогли перейти в подчинение ВСУ.

В самих Вооруженных силах Украины уверяют, что их двери открыты для всех добровольцев.

"Немало военнослужащих из этих подразделений подписали контракт с ВСУ, Нацгвардией, другими подразделениями, приняли присягу, выполняют задачи по защите Украины и соответствующим образом имеют социальную защиту, - говорит "Апострофу" начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник. – Все законы открытые: подписание контракта, положение о прохождении воинской службы, алгоритмы работы через военкоматы, поэтому - было бы желание".

Сами добровольцы уверяют, что желание есть, однако условия, которые выставляют в ВСУ – неприемлемые.

"С 2015 года мы предлагали огромное количество вариантов, как "Правый сектор" может влиться в ВСУ. Но звучало каждый раз одно и то же предложение: распускайте добровольческий украинский корпус и записывайтесь через военкоматы в ВСУ, - поясняет "Апострофу" спикер ДУК "Правый сектор" Артем Скоропадский. – Но это полнейший абсурд, ведь добровольческий корпус воюет пять лет, у нас сформировалась абсолютно слаженная структура: командиры, подчинение, вспомогательные службы, и все это нужно распустить, и каждому из добровольцев записаться в военкомате по своему месту прописки".

"Не было такого, что мы категорически не хотим вступать в ВСУ. Мы хотели, но у нас были условия, - добавляет "Апострофу" комбат батальона ОУН Николай Коханивский. - Несколько раз мы с ВСУ договаривались об одном и том же: они делают отдельную сводную роту ОУН, например, при 93-й бригаде, и командование соглашалось на это. Даже договаривались пройти в Покровске комиссии. Но когда мы подали списки оформиться в Покровске в военкомате, нас оттуда послали обратно, якобы там ничего не знают. И так было несколько раз. В 2015 году мы пробовали вступить в 93-ю бригаду. Они сказали, что нас разведут в разные подразделения, а потом сведут в одну роту. Набрали человек 80, но развели по разным подразделениям, а в одну роту не свели. Поэтому до сих пор мы воюем подпольно".

А пока статус УБД добровольцы получить не могут. Единственные льготы, на которые может рассчитывать эта категория военных – льготы от местных властей.

"Ни один боец добровольческого украинского корпуса не получил УБД. Единственное, чего мы добивались, чтобы местные советы принимали решения, что такой-то боец, если он родился и прописан, например, в Волынской области, получил льготы на территории Волынской области. У него бесплатный проезд, какие-то компенсации, но это абсолютно абсурдная ситуация, ведь получается, что когда боец сидит у себя дома в Волынской области, то он - участник войны, а если сядет в автобус и поедет, например, во Львовскую область, то там он уже не будет считаться участником войны", - сетует Скоропадский.

Бойцы без гражданства

Еще одна проблема защитников территориальной целостности страны на Донбассе – получение украинского гражданства.

Согласно закону "О гражданстве Украины", иностранец, который желает получить украинское гражданство, должен предоставить в органы миграционной службы ряд документов, которые он может получить только в своей стране. Например, справку о прекращении гражданства другой страны или документ о том, что соискатель гражданства не совершал тяжких преступлений у себя в стране.

Но россиянину или белорусу, которые воевали за Украину, вернуться в свою страну просто нереально, ведь на каждого из них там давно заведены уголовные дела.

"Против меня давно возбуждено уголовное дело, по которому мне в России "светит" до 12 лет", - говорит Скоропадский.

На самом деле, проблема эта давняя, и поднималась в СМИ и в высших кабинетах власти еще с 2014 года. Результатом общественного резонанса стал законопроект №3433, который еще в 2015 году попал в парламент, и только в июне 2019 года был одобрен нардепами и подписан президентом. Этот закон призван существенно упростить бюрократическую волокиту для легионеров, воюющих за Украину, а вступает в силу новая норма аккурат ко Дню Независимости – 25 августа. "Перемога?" Нет. И вот почему: новый закон позволяет легализоваться в Украине только тем иностранцам, которые воевали в составе подразделений ВСУ и МВД. Иностранные добровольцы, которые не вошли в состав этих подразделений, опять остаются за бортом.

"Проблемы с получением гражданства так и остались, - жалуется "Апострофу" белорусский доброволец, пожелавший остаться неизвестным. - Закон №3433 абсолютно бесполезен тем иностранцам, которые воевали в добробатах. Билецкий и его окружение, которое придумало этот закон, только пиарились на нем столько лет, продвигая его. Хотя все прекрасно знали, что члены добробатов не получат по нему гражданство. Зеленский такой же: демонстративно до выборов в ВР выдал небольшое количество паспортов, чтоб плюсов себе заработать на выборах, а потом всех послал, мол, по закону №3433 рулите, как хотите, и получайте гражданство. Это кем вообще нужно быть, чтобы продвигать этот закон с 2015 года, зная, что 95% иностранцев воюют в добробатах, и прописать в нем, что для получения гражданства нужны документы из Минобороны". По словам белорусского добровольца, этот закон был просто пиаром как на начальной стадии для одних, так на конечной стадии - для других, а на то, что в нем написано, всем просто плевать.