Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Украина в субботу, 24 августа, будет отмечать День Независимости, который еще более чем за месяц до даты был окружен серьезным скандалом. В частности, решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене военного парада было неоднозначно воспринято украинцами, а местами даже принято в штыки. Как результат, ветераны войны на Донбассе решили, что проведут свой парад в Киеве. В то же время власти решили, что проведут парад, но не совсем…

"Апостроф" рассказывает, как развивалась история с парадом и чего ждать от празднования 24 августа в Киеве.

Парада не будет!

9 июля как гром средь бела дня появилось очередное видеообращение Зеленского в котором он заявил, что в 2019 году Украина обойдется без парада.

"Хочу поделиться с вами нашей идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад - такой помпезный и точно не дешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным", - заявил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о 300 млн гривен, которые будут выделены на премии всем украинским военным.

Такое решение гаранта раскололо украинцев: одни согласились с идеей Зеленского, вторые настаивали, что после 2014 года парад в центре Киева стал одним из символов украинской государственности. Среди военных единого мнения тоже не было. Об их реакции читайте здесь.

Позже Зеленский выдал указ о проведении Дня Независимости, проигнорировав тот факт, что на сайте президента была зарегистрирована петиция о проведении военного парада.

В ответ на это ветераны войны на Донбассе заявили, что проведут свой военный парад. В частности, ветеран АТО Павел Белоус с позывным "Кабул" опубликовал в сети список из 24 групп, в которых военные объединились для проведения собственного парада в 24 городах Украины.

Бадоев, Коляденко и Шествие Достоинства

Позже оказалось, что Зеленский таки готовит в центре Киева на 24 августа парад. Ну как, парад. Не парад, а Шествие Достоинства. Да, в нем примут участие военные. Говорите, похоже на парад? Ой, как говорят в Одессе, это две большие разницы.

Как стало известно, поставят Шествие Достоинства давние друзья "Квартала 95" Алан Бадоев и Елена Коляденко. В частности, они уже провели все необходимые репетиции.

Впрочем, идея с Бадоевым и Коляденко украинцам не слишком пришлась по душе.

Что по выплатам военным

Военным действительно выплатят деньги ко Дню Независимости. Впрочем, раньше также выплачивали, несмотря на проведение парада.

Как сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, выплаты разделили на две группы:

1 000 гривен получат военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты;

гривен получат военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты; 2 000 гривен получат военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, а также те, кто сейчас защищает территориальную целостность Украины на Донбассе.

Впрочем, сразу же после заявления Зеленского об экономии 300 миллионов гривен на параде, именно эти цифры и назывались.

Помимо военных соцпомощь получат и семьи пострадавших и погибших защитников Украины на Донбассе. Всего на это потратят более 18 млн гривен. Кому и сколько выплатят, читайте здесь.

Программа празднования 24 августа в Киеве

Тем временем, Кабинет министров уже утвердил программу празднования Дня Независимости в Киеве. Вот что будет происходить в столице:

В 9:30 по всей Украине почтут память Героев Небесной Сотни. Будет объявлена минута молчания в течение которой прозвучат сто ударов колокола.

В это же время в центре столицы на Майдане Незалежности будет поднят флаг Украины. После этого военный хор исполнит гимн Украины, а украинцы смогут возложить цветы к памятнику Героям Небесной Сотни.

Далее, около 9:50, власти наградят украинцев, достигших успехов в разных сферах.

После этого пройдет Шествие Достоинства, поставленное Аланом Бадоевым и Еленой Коляденко. В нем, как ожидается, примут участие военные, волонтеры, медики, спортсмены, учителя и руководство страны.

В 11:00 в парке Шевченко стартует марш защитников Украины, в котором примут участие ветераны войны на Донбассе. Они пройдут колонной до Майдана.

С 12 и до 22 часов на Майдане Независимости будут выступать национальные творческие коллективы.

Никаких фейерверков на День Независимости, по понятным причинам, не предвидится.

Что с выходными на День Независимости

В честь дня Независимости украинцев ждет трехдневный уик-энд. Поскольку праздничный день выпадает на субботу, выходной – переносится на понедельник, 26 августа. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, может быть укорочен на один час.

Теракт на День Независимости?

Тем временем СБУ поймала 19-летнего парня, который готовил теракт во время празднований Дня Независимости в Сумах.

Как сообщается, молодой человек является членом радикальной группировки, с "собратьями" по которой он и планировал теракт. В частности, планировалось устроить взрыв в месте массового скопления людей. Подробности читайте здесь.