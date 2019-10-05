В Украине планируют создать еще один антикоррупционный орган, который займется расследованием преступлений в военной сфере – военную полицию. Соответствующая инициатива возникла у нового министра обороны Андрея Загороднюка. По его словам, если нардепы проявят политическую волю и проголосуют за создание военной полиции, у украинской армии появится шанс качественно измениться. Какие функции будет выполнять новый антикоррупционный орган в ВСУ, и нужен ли он вообще, разбирался "Апостроф".

Новая старая идея

Создание военной полиции, на самом деле, идея достаточно давняя, и принадлежит она не нынешней власти, и даже не "попередникам", а еще экс-президенту Виктору Ющенко. В 2008 году Ющенко издает указ о концепции реформирования криминальной юстиции Украины. Согласно этой концепции, военная служба правопорядка (ВСП), которая и сейчас действует в ВСУ, должна быть трансформирована в военную полицию с правом досудебного расследования преступлений "против установленного порядка несения воинской службы".

Что это за преступления? Это статьи Уголовного кодекса с 401-й по 435 включительно. Например, невыполнение приказа, нарушение уставных взаимоотношений, мародерство, дезертирство, уклонение от воинской службы и тому подобное.

В законопроект идея оформилась лишь в январе 2015 года. Тогда в ВР был зарегистрирован проект закона №1805, но нардепы его даже не рассматривали. На то были как объективные причины: например, были сомнения сможет ли новый правоохранительный орган, подконтрольный Минобороны, объективно расследовать преступления в самом Минобороны.

Так и субъективные, о которых "Апострофу" рассказали эксперты.

"МВД просто не захотело делиться монополией с Минобороны, и законопроект затолкали в дальний угол, - пояснил "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов. - А ведь смысл военной полиции в том, что они должны иметь статус правоохранительного органа в рамках Минобороны. Соответственно, это дает им право проводить оперативно-розыскную деятельность в рамках Минобороны и передавать материалы в суд по факту расследований".

В следующий раз к идее создания военной полиции вернулись в 2016 году. Необходимость трансформирования военной службы правопорядка в полицию записали в Стратегическом оборонном бюллетене Украины СНБО и экс-президент Петр Порошенко. В бюллетене, как и в концепции Ющенко, предусматривалось предоставление права новому ведомству вести оперативно-розыскную деятельность и осуществлять досудебное расследование преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ против установленного порядка несения воинской службы. Но и тогда военную полицию не смогли создать, хотя в Минобороны отмечали, что законопроект был написан.

И вот теперь к идее создания военной полиции обратился новый министр обороны Андрей Загороднюк.

Антикоррупционный крен

Предполагается, что военная полиция будет создана, как и предусматривали все предыдущие документы, на базе ВСП.

"Планируется, что военная полиция, по факту, будет создана полностью на базе и на фондах военной службы правопорядка в ВСУ. Так, как это работает во многих странах-членах НАТО. В частности, это касается расширения функций ВСП, например, возвращение ВСП в новом формате новой полиции функции досудебного расследования", - рассказал "Апострофу" источник в Минобороны.

ВСП планируют вернуть функции досудебного расследования Фото: unian

Сейчас же у ВСП - минимум полномочий, ведь преступления "против установленного порядка несения воинской службы" - это подследственность ГБР, а преступления, совершенные военнослужащими высшего офицерского состава ВСУ расследует НАБУ. Максимум, что может ВСП - это составлять протоколы за административные нарушения.

Но вместе с тем у Загороднюка, очевидно, свое, особое видение нового ведомства, ведь министр акцентирует внимание именно на антикоррупционной составляющей работы военной полиции.

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос", - отметил глава Минобороны в интервью СМИ.

Как решать? С помощью нового антикоррупционного ведомства, конечно же. Правда, с одной стороны, министр обороны признает, что в Украине "есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса". Но, с другой стороны, "мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет", - резюмировал Загороднюк.

На данный момент в парламенте пока не зарегистрирован законопроект о военной полиции.

"Было несколько законопроектов, и сейчас создана рабочая группа, чтобы выработать один законопроект и провести его через комитет", - пояснила "Апострофу" замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла.

Но источник "Апострофа" в Минобороны рассказал, что, скорее всего, за основу возьмут тот законопроект, который был у депутатов прошлого созыва.

"Проект закона был разработан достаточно давно. Пару лет назад, он уже был готов и ходил в кулуарах парламента", - отметил собеседник "Апострофа" в Минобороны.

Кстати, законопроект №1805 также предполагал наделить военную полицию антикоррупционными функциями, например, следователи военной полиции должны были бы проводить досудебные расследования коррупционных преступлений, совершенных госслужащими и работниками ВСУ и Минобороны. Но согласно Уголовно-процессуальному кодексу - это функция НАБУ.

"Министр обороны немного путает, - говорит "Апострофу" военный эксперт Олег Стариков. - Военная полиция не может бороться с коррупцией, она должна расследовать воинские преступления, которые не имеют отношения к коррупции. А в ВСУ коррупции нет в принципе. Там может быть какая-то мелкая бытовая коррупция, связанная с тем, что кто-то где-то утащил канистру с бензином, например. Вот этими преступлениями и должна заниматься военная полиция. А вся основная коррупция сосредоточена в Минобороны: закупки, вещобеспечение, государственный оборонный заказ и так далее. И коррупцией в Минобороны должно заниматься НАБУ, САП, СБУ и другие ведомства. Но не военная полиция, потому что у нее субъект преступления – военнослужащий, а в Минобороны, согласно закону - все гражданские лица".

Впрочем, в новом законопроекте у военной полиции могут действительно появиться функции антикоррупционного органа.

"Министр ищет инструмент. Он задекларировал борьбу с коррупцией, но какой у него инструмент в этой борьбе? Ему нужна своя структура, которая бы решительно могла это делать", - пояснил "Апострофу" экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Принципиальный вопрос – дадут ли министру создать такой орган, ведь с момента концепции Ющенко прошло 11 лет, а военной полиции у нас так и не появилось.

"Политическая воля есть. Недели через две мы планируем уже выйти на финальную версию и решить вопрос уже осенью", - заверила Марьяна Безугла.