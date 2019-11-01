Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Директор Национального института рака Елена Колесник уже более 36 лет она делает все возможное, чтобы спасать человеческие жизни

Количество больных раком в Украине продолжает увеличиваться. Далеко не все люди понимают, что выявить болезнь на ранних ее стадиях и вылечиться или остановить развитие - вполне возможно, при условии осведомленности и несложного, но регулярного контроля своего здоровья. Профильной организацией, которая является клиническим и исследовательским международно-аккредитованным онкологическим центром специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи в Украине является Национальный институт рака. О подробностях результатов внутреннего аудита Министерством здравоохранения Украины в Институте, а также специфики деятельности учреждения - "Апостроф" решил поинтересоваться непосредственно у директора Национального института рака Елены КОЛЕСНИК.

Елена Колесник - хирург-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, высококвалифицированный специалист в области онкопатологии желудочно-кишечного тракта, руководитель научно-исследовательского отделения опухолей органов брюшной полости, представитель Украины в президиуме Европейской ассоциации онкохирургов, председатель Союза онкохирургов Украины.

Недавно Национальный институт рака стал членом Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC - Unionfor International Cancer Control). Теперь вместе с всемирным сообществом Институт будет сообщать о важности и приоритетности программы борьбы против рака как незаменимой составляющей в общегосударственной системе здравоохранения. О международной деятельности и поддержке со стороны государства - в нашем интервью.



- Что сейчас собой представляет Национальный институт рака?

- Это государственное учреждение, где работают 1340 человек. На территории нашего Института находится 28 зданий и сооружений, ежегодно мы лечим более 40 тыс. пациентов, делаем более 10 тыс. хирургических операций, также проводим около 200 тыс. консультаций.

Национальный институт рака - это большая команда, где каждый сотрудник отвечает за свой участок работы. Когда в СМИ появляются ложные новости об Институте, обо мне, мне очень больно и неприятно это читать и слышать. Ведь в то время, пока кто-то пишет эти новости, чтобы очернить нас, мы спасаем жизни людей и представляем Институт на международной арене. И это не просто слова, а этому есть конкретные подтверждения - международные награды и благодарные люди. К тому же, все это делалось без существенной поддержки предыдущего руководства Министерства здравоохранения и при существенно низком бюджете Института.

Приведу небольшой пример: нашему Института было выделено лишь 15% средств от годовой потребности. Было и такое, что научные сотрудники не получали три месяца зарплаты, а многие из них - это заслуженные люди. Так, для справки, у нас работает 26 докторов медицинских наук, из которых 12 профессоров и 91 кандидата медицинских наук. Наши специалисты получают награды на международных конгрессах, симпозиумах, конференциях. Почти 80% специалистов проходили стажировку за рубежом.

- Что, по вашему мнению, сейчас является главным в борьбе с раком в Украине?

- Институт, на самом деле, осуществляет фундаментальную и прикладную научную деятельность. Как главное онкологическое учреждение Украины, на высоком профессиональном уровне проводит исследования по диагностике, профилактике и лечению онкологических заболеваний, планирование и выполнение проектов государственных национальных программ по онкологии, разрабатывает нормативно-правовые документы онкологической службы Украины.

Благодаря научным достижениям коллектива наш Институт сотрудничает с Кавендишской лабораторией Кембриджского университета (Великобритания), Clemson University Biomedical Institute (США), Национальным институтом рака США (Бетезда), Институтом Онкологии Южной Швейцарии (Беллинцона) и многими другими.

Я очень надеюсь, что новое руководство Министерства услышит нас и будет поддерживать. Мы открыты и прозрачны. Я и сотрудники приглашаем высшее руководство Министерства здравоохранения посетить Национальный Институт рака.

Система онкологической помощи Украине, как и система здравоохранения в целом - это взаимодействие не только врачей, управленцев и чиновников. Ключевое звено такой системы - сами люди, причем неважно, имеют они онкологический диагноз или нет. Мы можем сколько угодно собирать инициативные группы и рабочие комитеты из врачей, ученых или финансистов, однако первой составляющей любой нации должна быть просветительская работа, то есть мы должны растолковать людям, что такое рак на самом деле, и как его можно диагностировать. Другой аспект - повысить знания наших врачей, в том числе будущих.

Елена Колесник прошла путь от обычного врача до доктора науки и директора Института, является автором 343 научных работ, 24 изобретений, 4 монографий. Имеет следующие отличия: грамота АМН Украины (2008); почетное звание "Заслуженный врач Украины" (2009); почетный диплом Ospedale "M.Scarlato" Scafati, Италия (2010) грамота МОЗ Украины (2013); Ingeborg Horhager Prize, Австрия (2013). Стала лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники (2016) и премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Знаковая фигура" (2017). В 2018 году была награждена почетным знаком "За особые заслуги в борьбе с онкологическими заболеваниями" и медалью "За Заслуги" l степени.

- Какими должны быть стратегические шаги в становлении системы онкологической помощи в Украине?

- Во-первых, мы должны инициировать общеобразовательную онкологическую программу для населения. Невероятно, но при условии осведомленности и несложного, но регулярного контроля своего здоровья рак можно предупредить! Это не миф: в развитых странах смертность от рака ниже ДТП и самоубийства. Люди обычно просто не знают, что лучшее средство диагностики - зеркало у них дома. Просто стоя у него и выполняя несложное самообследование, можно заподозрить несколько видов рака. Поэтому, образовательный вектор реформирования онкологической помощи - важнейший!

Во-вторых, нужно увеличить инвестиции государства в материальное обеспечение больниц и научно-образовательную деятельность врачей. Можно сколько угодно проводить просветительскую работу, однако без реальных денег все не будет иметь эффективного влияния на здоровье нации. Если проанализировать темпы развития системы здравоохранения за последние 15 лет, то увидим, что эта отрасль отстает даже от современного экономического уровня Украины в целом. По оценке ВОЗ, если финансирование здравоохранения составляет менее 5% ВВП, то это свидетельствует о нетрудоспособности отрасли. В Украине за последние годы было - от 2,9% до 3,6%... В течение последних 10 лет в структуре расходов на здравоохранение Украины около 60-70% выделенных средств приходилось на фонд оплаты труда и его начисления, не считая инфляцию. По официальным данным ВОЗ, если удельный вес заработной платы в структуре расходов на здравоохранение составляет более 30%, то это означает отсутствие процесса воспроизводства отрасли. Кстати, тарификации медицинских услуг по формулам ВОЗ в Украине так и не было сделано. А это значит, что ресурсы здравоохранения практически исчерпаны. Врачи практически не имеют возможности изучать передовые международные методы лечения. Они фактически работают за еду на том оборудовании, которое еще держится. Как думаете, такие врачи будут уважать себя, пациентов и интересоваться профессиональным развитием? Это экономический вектор реформирования системы.

В-третьих, мы должны работать над уважением общества к врачу. Мы можем хоть кричать о важности регулярных профилактических медицинских осмотров, однако в нашем обществе существует одна угроза, которая делает все подобные стремления напрасными. Эта угроза, с которой тоже нужно системно работать, - это доверие к отечественным врачам и престиж этой профессии. Врачи и политики, наверное, входят в ТОПы тех, кого в нашем обществе привыкли ненавидеть больше всего. А между прочим, профессия врача сначала требует длительного обучения, а затем - пожизненного стресса. Врачи, особенно онкологи, для рядового украинца - это не те, кто достаёт людей с того света (как это обычно бывает в реальной жизни), а те, кто "коварно стремятся нажиться на страданиях человека". Так в чем же стимул будущим специалистам-онкологам тратить на обучение десятки лет своей жизни? В западных странах - это социальные гарантии, уважение общества, достойный размер заработной платы и возможность саморазвития. У нас, вместо этого, добросовестный врач может хоть на протяжении десятилетий спасать жизни, но достаточно одного лишь сообщения в соцсети, чтобы поднять волну ненависти и разрушить все то, над чем он работал годами! Вот еще один вектор стратегии - инвестиции в самоуважение, социальную и юридическую защиту пациентов, а с другой - в то же самое у врачей. Таким образом система здравоохранения сбалансирует сама себя.

- Сейчас часто можно услышать выступления с инициативами различных стратегий развития. Как лично вы относитесь к таким идеям?

- Такие "реформаторы" давят на то, что "рак в Украине - это не приговор" и "нужно создать стратегию ради людей". Но для того, чтобы что-то предлагать, прежде всего следует изучить и проанализировать прошлое, причины неудач, а вместе с тем то, что (внимание!) уже делается сейчас силами отечественных врачей-онкологов и ученых.

Почти при всех государственных руководителях существовали стратегии и концепции реформирования украинского здравоохранения. Среди них: отраслевая программа "Скрининг патологии шейки матки 2005-2010 гг." - фактически не выполнено. "Общегосударственная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями 2007-2016 гг. (2006)" - по представлению Яценюка в 2016 году перестала финансироваться. "Национальная стратегия реформирования системы здравоохранения в Украине на 2015 - 2020 годов", в котором были определены приоритеты, в т.ч. "онкология". Сложившеяся к тому времени парадоксальная ситуация, при которой стратегия есть, а вот финансирования - нет... Получается, прошлое руководство Минздрава Украины даже не рассматривало возможность для ее решения и воплощения, несмотря на крайнюю необходимость и важность для населения онкологической стратегии с точки зрения ... экономической нецелесообразности.

Недавно Национальный институт рака стал членом Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC - Unionfor International Cancer Control).

Все эти стратегии и программы тоже были прекрасно сформулированы и красиво написаны. Но, странным образом, тот прогресс, который таки был достигнут, состоялся благодаря стараниям тех же научных сотрудников и врачей-онкологов, которые вопреки нехватки средств, уважения и постоянных нападений со стороны популистов и "диванных" экспертов не только лечат людей, но и находят время на развитие. Для примера возьмем Национальный институт рака. В 2012 году была утверждена генеральная концепция развития на 2012-2033 года: "Реконструкция и расширение Национального института рака". Финансирование данного проекта в течение 2014-2019 годов отсутствовало, ведь, по словам заместителя министра охраны здоровья Линчевского, оно не актуально, поскольку онкология - бесперспективное дело (!).

- Как прокомментируете результаты внутреннего аудита в Институте рака, которые были опубликованы на сайте Минздрава? В частности, тот факт, что Институт не имеет регламентированного порядка формирования потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий.

- Да, 25 октября 2019 на официальном сайте Минздрава Украины были опубликованы результаты внутреннего аудита, который был произведен в соответствии с поручением замминистра здравоохранения Украины Михаила Загрийчука за период с 23 сентября 2019 до 1 октября 2019 в Национальном институте рака. По его результатам, случаев несоблюдения требований законодательства в сфере публичных закупок, проведенных Институтом, аудиторами не было обнаружено. Более того, не было обнаружено и никаких коррупционных схем или правонарушений при осуществлении публичных закупок за средства государственного бюджета в Институте рака.

По результатам аудита случаев несоблюдения требований законодательства в сфере публичных закупок, проведенных Институтом, аудиторами обнаружено не было.

В процессе аудита были выявлены недостатки, касающиеся формирования заявок на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий. В частности, отсутствие регламентированного порядка формирования потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий, надлежащей коммуникации между главным врачом и заведующими отделений.

- Кроме того, на сайте Минздрава указано, что в Институте обнаружели необоснованно большие остатки препарата Метотрексат Тева (взрослая онкология), более 4 тыс. упаковок, при том, что среднегодовое использование составляет около 800 флаконов. Чем обоснована такое количество препарата?

- В марте 2019 мною было направлено письмо в Министерство здравоохранения Украины, в котором указано, что годовой объем 100% потребности препарата "Метотрексат" (50 мг) составляет не более 800 флаконов. А уже 12 апреля 2019 года, когда я была на больничном, в Минздрав Украины было направлено новую заявку, в которой было указано, что годовой объем 100% потребности препарата "Метотрексат" (50 мг) для Национального института рака на 2019 составляет 5190 единиц. Данную заявку было подготовлено главным врачом Национального института рака Безносенко А.П.

Поскольку формирование заявок на приобретение или получение медицинских препаратов осуществляется с учетом количества использования препаратов за прошлый год, а согласно бухгалтерским учетом, в 2018 году было использовано всего 545 флаконов препарата "Метотрексат" (50 мг), то, учитывая вышесказанное, в действиях Безносенко усматриваются признаки служебной халатности. В настоящее время вышеуказанные действия главного врача является предметом досудебного расследования в уголовном производстве, фигурантом которого он является, ведь согласно своей должностной инструкции главный врач отвечает за подачу заявок.

До сих пор формирования заявок Института рака происходило в "бумажном" режиме, что предусматривало письменное подачу потребности заведующего отделением в соответствующие комиссии, которые формировали ее целесообразность и необходимое количество к приобретению. В дальнейшем эти комиссии (по лекарствам, медитацию и т.п.) отправляли протоколы для обработки тендерным комитетом. После закупки медицинские препараты и расходные материалы поставляются на аптечный склад НИР. Профильные отделения в бумажном виде заказывают данные медикаменты или приборы, проводят соответствующее списание в журналах учета, первичной медицинской документации и других соответствующих документах перед назначением больным.

Большой объем бумажной работы иногда приводит к определенным "технических" задержкам с заказом или несвоевременной поставке медицинских препаратов и приборов. Согласно администрацией НИР был разработан план введения системы автоматизации обращения медицинских препаратов и расходных материалов, который является частью проекта автоматизации и компьютеризации учреждения. Внедрение такого проекта позволит избежать лишней бумажной работы, что позволит повысить эффективность использования времени и ввести автоматический контроль качества, уменьшить коррупционные риски. Введение электронного обращения бумаг и учета медикаментов или расходных материалов позволит полностью избежать возможной коррупционной составляющей в процессе обращения медикаментов путем публичности и прозрачности информации.

- Среди нарушений, выявленных аудиторами МОЗ, отмечается, что в Институте рака дорогое оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе. В частности, не введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX, закупленный еще в 201 2 году. Каковы причины этого?

- Это оборудование, а именно линейный ускоритель, было закуплено в 2012 году предыдущей администрацией Национального института рака без возможности установки (из-за отсутствия бункера). Поэтому высокоточное оборудование, которое очень необходимо Институту для борьбы с онкологическими заболеваниями, сейчас находится на складах Министерства обороны на ответственном хранении.

Для реализации данного проекта нам нужны средства, чтобы построить специальный бункер. В 2016-2017 годах Институтом рака был разработан инвестиционный проект, утвержденный Кабинетом Министров Украины. В рамках проекта Институтом начаты проектные работы в 2018 году. Однако МОЗ забрал функции заказчика в Институте рака и передал их вновь созданному предприятию под названием "Государственный строительный центр МОЗ Украины". Институт, в свою очередь, передал ему всю необходимую документацию. Государственный строительный центр не реализовал проект, при том, что предыдущим руководством Минздрава этому предприятию были выделены средства. Нам неизвестно, что случилось с деньгами, которые были предназначены для нужд Института рака, но то, что за долгий период времени проект не сдвинулся с мертвой точки - остается фактом.

Мы надеемся, что наконец-то с новым составом МОЗ этот проект будет реализован, и люди начнут получать качественную медицинскую помощь.

- Аудиторы Минздрав также зафиксировали недостачу компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 000 гривен. Техника была приобретена Институтом в 2017 году с целью реализации проекта "Внедрение медицинской информатизационной системы в Национальном институте рака".

- Указанная в аудиторском отчете компьютерная техника в количестве 149 единиц на самом деле есть в наличии, и была выдана работникам Института и находится на рабочих местах врачей. Однако проблема заключается в том, что при выдаче этой техники отдельными работниками НИР учетные документы были оформлены ненадлежащим образом, что привело к разногласиям между складским и бухгалтерским учетом. Данный недостаток уже устраняется, все необходимые документы приводятся в соответствие.

По результатам аудиторской проверки в Национальном институте рака проводится внутреннее служебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности, а также устранения указанных в аудиторском отчете недостатков.

- Напоследок, какие достижения Национального института рака за последние годы можете перечислить?

- Странно, но почему-то повседневный тяжелый институтский труд никем и нигде не освещается... Тем не менее, научная команда Института несмотря на все финансовое сопротивление смогла достичь невероятных результатов.

"Мы хотим объединиться с более чем 170 странами мира, чтобы на глобальном уровне обмениваться знаниями и перенимать успешный опыт борьбы с онкологическими заболеваниями"

Во-первых, несмотря на нежелание Минздрава Украины и Кабинета Министров предыдущей власти осуществлять реальные реформы в Национальном институте рака начато проведение аутологичных трансплантаций для взрослых (без дополнительного финансирования за счет внутренних резервов), с октября 2016 было выполнено 37 процедур. Ориентировочная цена трансплантации за расходными материалами и медикаментами (включая передтрансплантациний этап химиотерапии) составляет 11-13 тыс. евро. Цена аналогичных операций - аутологичной трансплантации в Германии составляет до 100 000 евро. Институтом запланировано создание Центра аллогенной и аутологичной трансплантации костного мозга (ТКМ) на базе клиники Института. Также отделение детской онкологии продолжает выполнять аутологичные ТКМ, увеличивая их количество и сложность.

Также на базе Института создан и функционирует Национальный канцер-регистр с международным признанием. На постсоветском пространстве это единственный подобный реестр по своей полноте и завершенности. Он "держит руку на пульсе" заболеваемости украинцев злокачественными новообразованиями. Согласно эталонным требованиям международных организаций IARC, IACR и ENCR, которые выполнил Национальный канцер-регистр, ВОЗ включила Украину к изданиям Cancer Incidencein Five Continents (Vol.-X, Vol.-XI), International Incidence of Childhood Cancer (Vol.-III ) и ECIS - European Cancer Information System (2018).

Кроме того, Национальный институт рака с международным рейтингом занимает верхние строчки среди медицинских учреждений Украины по версии МОЗ Украины (опубликовано в журнале "Новости медицины и фармации" №9 (696) 2019). Данный факт также подтвержден Всемирным Банком путем предоставления Национальному Институту Рака гранта Horizon 2020 - проект VOGAS по раннему выявлению рака.

НИР является лидером онкохирургии в нашей стране. У нас выполняются уникальные для Украины и мира операции в современных операционных и современном оборудовании. При этом в институте проводятся как объемные вмешательства (когда удаляются крупные опухоли или вмешательство происходит одновременно на нескольких органах, не под силу большинству отечественных клиник), так и минимально травматические операции, когда удаление опухоли проводят через маленькие отверстия длиной менее 1 см. Мы являемся единственной клиникой в Украине, в которой возможно введение химиопрепаратов прямо в брюшину (брюшную полость), что необходимо при распространении метастазов в брюшной полости.

После длительной и кропотливой работы, с июня 2019 НИР является полноценным членом международной организации по борьбе с раком UICC (Union for International Cancer Control). Нас знают и уважают во всем мире! В то время, как новейшие "стратеги" призывают "спасать жизни" и создавать рабочие группы с международными экспертами, отечественные ученые уже давно с ними работают, а жизни уже спасаются.

Следовательно, команда специалистов и ученых Национального института рака, которая смогла достичь вышеописанных результатов, сейчас упорно и преданно работает над новой национальной стратегией реформирования онкологической отрасли. Для ее внедрения и реализации необходима прежде всего политическая воля и финансовые инвестиции со стороны государства, а также поддержка медиа и общества в целом.