Американские тепловозы и французские катера для Украины: почему все не так?

Уже при новой власти, которая декларирует "рост ВВП на 40%" и "возвращение украинцев", 19-22 ноября Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал на выставке Milipol-2019 в Париже (Парижская выставка систем национальной безопасности, - "Апостроф") межправительственное рамочное соглашение о поддержке усиления системы морской охраны и безопасности границ. После ратификации этого соглашения в стенах парламента Украина должна подписать контракт на закупку 20 французских патрульных кораблей фирмы ОСЕА. Почему этот контракт вызывает больше вопросов, чем ответов - "Апострофу" рассказал директор программы "Инфраструктура будущего" аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер.

По будущему контракту с французской компанией ОСЕА мы должны заплатить 136 млн евро (каждый из 20 катеров будет стоить для нас 6,8 млн евро). 51% от этой суммы в качестве кредита нам предоставят европейские банки, 34% - казначейство Франции, а с нашего государственного бюджета на 2020 год под этот проект выделят 15% от суммы. Это в конечном итоге наши с вами деньги. Это все надо будет возвращать.

По словам подписанта со стороны Украины Арсена Авакова, считается, что это предложение было выгодным, потому что французская сторона пообещала 25% производства разместить в Украине. И, по информации из прессы, это производство будет в Николаеве.

Ну что же .. мой родной Николаев - это город корабелов. Я помню, что было так раньше. И, пожалуй, помню не только я.

Теперь вопрос: что тут такого, что французы дают кредит и еще позволяют нам на 25% локализовать производство. То есть этот кредит на 25% будет развивать нашу украинскую экономику. Мой вопрос к руководителям Украины, а именно к Алексею Гончаруку, у которого стоит личный KPI по темпам роста ВВП: что мешает нам строить эти катера в Николаеве, то есть разместить 100% производства на территории Украины?

Ведь в таком случае средства будут работать на нашу экономику на 300% (с учетом мультипликатора). Каждое евро, вложенное в судостроительную отрасль, даст 3-4 евро прироста ВВП, а это около 600 млн евро! Также это касается и создания новых рабочих мест и возвращения людей.

В Николаеве расположены три судоверфи и ГП "Опытный проектный центр кораблестроения" (входит в состав "Укроборонпрома"), который выпускает проекты катеров подобных тем, которые выпускает французская фирма по этому контракту, даже для иностранных заказчиков. Кроме того, на Николаевском судостроительном заводе (тоже входит в состав "Укроборонпрома") в 1999 году производились рубки скоростных патрульных катеров "Шельдаг", которые стоят на вооружении Израиля. Катера "Шельдаг" развивали скорость не 30-32, как французские, а 50 узлов. То есть у нас есть опыт проектирования и строительства подобных катеров - и не какой-нибудь!

Безусловно, за время экономического "развития" наша страна потеряла многих специалистов судостроения. Некоторые остались в Феодосии, где строились алюминиевые катера на предприятии "Море", некоторые выехали за границу, в ту же Францию, Нидерланды, Германию или Польшу. К примеру, только из Николаева уехали 700-1000 судостроителей. У меня есть приятель, который работает на финских и французских верфях и получает около 2000 евро в месяц. Он говорит, если бы в Украине платили за такую работу хотя бы 1000 евро, то многие специалисты вернулись бы домой.

Третьего декабря президент Зеленский заявил, что запускает программу по возвращению заробитчан домой. И надо уже думать над тем, как вернуть корабелов, создать комплексную государственную кампанию по восстановлению судостроения, наращиванию обороноспособности и повышению уровня роста ВВП.

Почему это необходимо сделать?

Во-первых, поговорим о кредите, который нам обещают международные банки и французское казначейство согласно подписанному Аваковым соглашению. Мы можем привлечь частного инвестора или взять кредит в государственном банке. Деньги, скорее всего, получатся немного дороже, но с учетом локализации и занятости украинцев на государственном уровне выгода очевидна.

Во-вторых, скорее всего, будут производиться катера из импортного металла - алюминия. Но в Виннице есть 45-й экспериментальный механический завод (входит в состав "Укроборонпрома"), один из видов деятельности которого - производство алюминия. В Днепропетровской области есть "АМЗ групп" и ОАО "Алюмаш", которые также специализируются на производстве алюминия и алюминиевых сплавов. У нас есть потенциальные производства!

В-третьих, соотношение стоимости труда составляет: в Украине - 5 евро в час против 12 евро/час во Франции. Удельное значение труда около 40%. То есть в Украине мы можем построить корабли дешевле.

Безусловно, это не "кастрюли производить". Поэтому на каждом этапе должны использоваться современные технологии, линии раскроя, сборки секций и корпуса, чтобы соответствовать жестким классификационным требованиям. На самом деле, этого можно добиться путем незначительных, по сравнению со стоимостью французского контракта, инвестиций - около 10 млн евро. А при большом заказе эти инвестиции "отобьются" довольно быстро!

Вместо итога

Развитие собственного производства катеров и кораблей позволит повысить обороноспособность Украины, ускорит рост ВВП, позволит вернуть высококвалифицированных специалистов, будет способствовать развитию совокупных отраслей (например, производство алюминия и комплектующих военного назначения), что даст толчок в развитие экономики Николаева, Запорожья, Днепра, Харькова и других городов.

Это стратегическая, экономическая, политическая и моральная задача как перед прошлым поколением, настоящим, так и перед будущим, которому мы должны оставить не долги, а сильное государство с потенциалом дальнейшего экономического развития судоходства в частности.

А поезда зачем?

Напомню, что в 2018 подписано соглашение по поставкам в Украину американской компанией General Electric по лизинговой схеме тепловозов. Подписание прошло тихо без тендеров, объявлений и, как оказалось, с секретными условиями. В этой сделке сгорело 1 млрд государственных долларов, которые мы отдали на поддержку развивающейся экономики США. Тепловозы мы получили, но их эффективность для нашей железной дороге не оправдалась.

Что произошло? Вместо того, чтобы с максимальной локализацией работать внутри Украины, модернизируя наши тепло- и электровозы на наших производствах в Днепре, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске, Кременчуге и т.д. в 2016 году идет сворачивание производства на предприятиях (а их около 50), которые относятся к Укрзализныце. Специалистов увольняют, вводят не полные рабочие недели и неоплачиваемые отпуска. Уменьшаются заказы от монопольной УЗ и происходят другие экономические "недоразвития".

А ребята улыбаются и подписывают!

Но это же в прошлом, это при предыдущей власти - во времена "после предшественников". Похоже, ее устраивала такая ситуация, когда рост ВВП на уровне инфляции, когда лучшие люди выбирают эмиграцию, когда мы убиваем собственное производство и создаем условия для освобождения от населения огромной территории между цивилизованной Европой и Россией - под засев ценных черноземов, которых у нас 27 % от мирового запаса.

Но нет! История, как всегда, повторяется. Точнее, продолжается.

Как видим, в отношении катеров решение принято? В чьих интересах? Почему так широко улыбаются на фото все люди - представители моей страны? На все эти вопросы ответ даст время.