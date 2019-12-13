"Гарпун" и "Пингвин": какими заморскими ракетами Украина встретит российский флот

Конгресс США разрешил расширить программу оборонной помощи Украине со 250 до 300 млн долларов, из которых треть предусмотрена на поставки летального оружия. В пояснениях к принятому решению указано, что главными статьями расходов на летальное вооружение для Украины будут противотанковые ракеты Javelin и береговые комплексы противокорабельных ракет. "Апостроф" попытался узнать, какие именно американские ракеты будут защищать украинские берега.

Непростой выбор между "Гарпуном" и "Пингвином"

Готовность США предоставить Украине противокорабельные ракеты имеет большое значение для нашей страны по целому ряду причин. Во-первых, это важный этап в развитии нашего военного партнерства.

"Те же "Джевелины" американцы раздают "направо и налево", поставляют их разнообразным повстанческим движениям и тому подобное. А вот поставки противокорабельных ракетных комплексов, да еще и в рамках программы военной помощи - это серьезное свидетельство того, что стратегическое партнерство становится чем-то большим, чем формальные шаги", - пояснил "Апострофу" главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Пока детали относительно будущих поставок противокорабельных ракетных комплексов не озвучивались. Но существует только два варианта моделей ракет, которые могут быть переданы Украине. Первый - это системы на основе американской ракеты "Гарпун", а второй - совместный американо-норвежский проект "Пингвин". Причем "Гарпун" из-за значительно большей дальности поражения - около 150 км по сравнению с 40 км у "Пингвинов" - выглядит лучшей опцией.

Информацию о запросах на поставки именно "Гарпунов" неоднократно озвучивали украинские военные. Но с этими ракетами есть одна проблема. На вооружении США нет береговых пусковых комплексов для "Гарпуна", а лишь системы запуска с борта кораблей, подводных лодок и самолетов. Береговые комплексы "Гарпун" есть только в Великобритании. Поэтому в случае поставок "Гарпунов" в Украину как-то придется решать проблему, откуда брать береговые пусковые комплексы, системы наведения и определения целей. Поэтому нельзя отбрасывать и тот вариант, что в рамках военной помощи нам передадут комплексы на основе ракет "Пингвин".

Цена вопроса и объемы помощи

Серьезной проблемой, стоящей на пути надежной защиты украинских берегов американскими ракетами "уже сегодня", является вопрос цены. Стоимость только ракет, как "Гарпунов", так и "Пингвинов", составляет около одного миллиона долларов за единицу. А стоимость полного ракетного комплекса береговой обороны - около 100 млн долларов. Пакет военной помощи Украине, утвержденный Конгрессом, предусматривает, что на весь объем летальной оружия для Украины может быть потрачено не более 100 млн. То есть за один фискальный год мы не сможем получить даже одного комплекса. А всего для прикрытия берегов Украины, по оценкам экспертов, требуется от 6 до 10 комплексов противокорабельных ракет.

"Румыния планирует закупить для защиты своей береговой линии 3 комплекса на общую сумму в 250 млн. долларов. Украине для защиты акватории Черного и Азовского морей необходимо не менее 5-6 комплексов, а оптимально - 10", - пояснил Николай Белесков.

Таким образом, процесс поставок противокорабельных комплексов растянется на несколько лет. И это при том условии, если объемы американской военной помощи не будут пересмотрены в сторону уменьшения, а противокорабельные ракеты не исключат из перечня поставок. По оптимистическому сценарию, первые комплексы поступят на боевое дежурство только через 2 года. А говорить о построении полноценной системы обороны украинских берегов можно будет очень не скоро.

Для полноценного функционирования береговой обороны Украины на основе американских противокорабельных ракет нам также будут необходимы американские радары, системы наведения, управления и поддержки. И не один десяток ракет в запасе, ведь ракеты "Гарпун" и "Пингвин" - дозвуковые, они могут сбиваться даже относительно несовершенными российскими системами ПРО. А потому более или менее эффективное их применения против российских ВМС возможно лишь в случае массированных запусков.

Украинский "Нептун" под угрозой?

Целый массив проблем вокруг поставок американских противокорабельных ракет в Украине делает актуальным вопрос об их уместности. Особенно учитывая тот факт, что украинская противокорабельная ракета "Нептун" уже проходит финальную стадию испытаний. В отличие от американских, ракета "Нептун" полностью совместима с нашими системами наблюдения и управления. Фактически, ориентация на поставки ракет из США в рамках военной помощи, то есть почти бесплатно, ставит под угрозу программу "Нептун", которую необходимо финансировать из госбюджета.

"До сих пор американцы следовали принципу - в рамках военной помощи поставляется только то, что мы не можем производить своими силами. Поэтому мы, например, не получали американскую бронетехнику и стрелковое оружие. А поставки противокорабельных комплексов из США ставят крест на целесообразности программы "Нептун", на которую во время войны тратились огромные средства", - выразил уверенность в разговоре с "Апострофом" военный обозреватель Михаил Жирохов.

Впрочем далеко не все эксперты настроены столь пессимистически.

"Да, "Нептун" проходит сейчас испытания, но ставить на боевое дежурство комплексы на его основе мы сможем только ближе к середине 2020 года. И не ясно, в каких объемах мы сможем производить эти ракеты. Поэтому до постановки на вооружение "Нептуна" вполне целесообразно прикрыть наши берега американскими ракетами. Тем более, что нет никакой проблемы в том, чтобы иметь на вооружении две системы противокорабельной обороны", - отметил Николай Белесков.

Итак, радоваться новостям из-за океана о прибытии ракет для защиты украинских берегов несколько рано. Пройдут годы, прежде чем мы сможем говорить о более или менее полноценном прикрытии акваторий Черного и Азовского морей противокорабельными ракетными комплексами. Но американская помощь позволяет нам закрыть наиболее критические направления в относительно сжатые сроки и "продержаться" до постановки на вооружение "Нептуна".

Также очень значительным позитивом является общий вектор на расширение американской военной помощи Украине. Ведь Конгресс не только дал добро на поставки ракет в нашу страну, но и добавил 50 млн на программу военной помощи. А значит, "стратегическое партнерство" Украины и США становится все более тесным.