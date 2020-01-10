Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Утром, 8 января, неподалеку от Тегерана потерпел крушение самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. Все 176 человек, находившиеся на его борту, погибли. Большинство пассажиров - иранские студенты, которые возвращались на учебу в Канаду после рождественских каникул. Но также среди погибших было 11 украинцев: двое пассажиров самолета и девять членов экипажа.

Ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране. Но учитывая резонансность события, в сети ходят самые невероятные слухи. В частности, интернет-издания Херсонской и Николаевской областей в четверг, 9 января, начали распространять информацию о том, что погибшая стюардесса Екатерина Статник звонила родным из разбившегося самолета и сообщила об обстреле. Позже сестра погибшей опровергла эту информацию.

В погоне за сенсацией не стоит забывать, что у погибших были семьи, которые сейчас испытывают неимоверное горе. "Апостроф" решил рассказать, каким добрым, светлым человеком и любящей дочкой была КАТЯ СТАТНИК, пообщавшись с Ириной Карюхиной, преподавателем истории Новокаховской школы №8 и другом семьи Статник.

- Расскажите, пожалуйста, как долго вы знали Катю Статник?

- Всю ее яркую, но короткую жизнь. Я дружу с ее мамой. Помню, как она родилась, как выросла, как училась в школе. Когда она пришла в школу, я была ее учителем и классным руководителем ее старшей сестры Оли. У нас очень тесная связь. Мы дружим семьями уже много лет. Родители раньше работали на заводе "Сокол" - это был промышленный гигант в Новой Каховке. А когда все развалилось и не стало Советского Союза, а девочки выпустились из школы, чтобы "поднять" и учить дальше дочерей, семья переехала в село Новая Маячка и сейчас занимается сельским хозяйством. Старшая сестра - ей 30 лет - живет в Херсоне, а Катя с мамой, папой и бабушкой жила в селе. Но учились они в 8-й Новокаховской школе.

- Были отличницами?

- Нет, не были, но учились очень хорошо. Катя потом училась в университете экономики и права. В школьные годы любила историю, занималась в тематическом кружке. В школе - очень хороший исторический музей, в котором Катя помогала. Писала научную работу о бывшем директоре школы - он участник Второй мировой. Была замечательная девочка - добрая, светлая. Было много друзей. Знаете, как говорят - "душа компании". Мама и папа болеют, поэтому Катя помогала им.

- Сестры были дружны? Дружили друг с другом?

- Они были очень дружны. Оля сильно плачет - говорит, не знаю, как теперь буду без Кати. Катя часто посещала ее. Даже если не удавалось приехать в Маячку, то прилетала и останавливалась в Херсоне. У Оли - маленькая дочка, Катя в ней души не чаяла.

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- Катя много путешествовала. Что рассказывала о своих путешествиях?

- Она была во многих странах - и в Америке, и в Европе, и в Азии. Очень любила путешествовать. Маму несколько лет назад возила по всей Европе. Совсем недавно они были в Израиле.

Катя любила свою работу. У нее была подружка-стюардесса, поэтому после университета она выбрала себе такую же профессию. Но как сказала ее сестра, Катя не боялась летать. Она говорила, что пилоты всегда очень профессиональные и очень надежные. И ничего плохого произойти не может.

- Какие у нее были планы на будущее? Замуж не собиралась?

- Не знаю, возможно, и собиралась. Она жила с молодым человеком, он тоже пилот. Но подробностей я не знаю. Мы как-то не говорили с ее мамой об этом. А теперь она уже два дня ни с кем не разговаривает - вы же понимаете, какое горе. В сети мне писала только. Сейчас она в Киеве, видимо, какие-то организационные вопросы решают. На телефонные звонки отвечает только сестра - она плачет, но может говорить.

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- Возможно, вы помните какую-то интересную историю из школьной жизни Кати? Чем она запомнилась?

- Могу вспомнить лишь то, что в детстве она страшно не любила детский сад и школу. Она всегда плакала, не хотела идти в школу. А я ей всегда говорила - это у тебя аллергия на школу. А когда подросла, это прошло. Потом ходила в школу с удовольствием. Часто потом приходила в гости, посещала встречи выпускников.

- Семья Кати общалась, я думаю, с ее коллегами. Есть ли какие-то версии - почему разбился самолет?

- Они звонили молодому человеку, с которым встречалась Катя. Он сказал, что даже если бы что-то случилось с мотором, на одном моторе можно было развернуться, вернуться в Тегеран, посадить самолет на ближайшем аэродроме. Это же говорят и эксперты.

- Говорят, что Катя позвонила домой и сообщила об обстреле самолета...

- Оля говорила мне, что последнее голосовое сообщение Катя отправила в 2 часа ночи (в 4 часа ночи по иранскому времени), перед тем, как они должны были вылетать. Это как раз было Рождество. Собрались друзья, Олины кумовья по традиции принесли ужин, поэтому было много гостей. Вся семья собралась вместе в Маячке.

После двух часов ночи Катя на связь не выходила. С ее мамой я не разговаривала, а сестра отрицает, что Катя сообщала об обстреле. Это просто фейк.

Хорошо, что вся семья была рядом - отцу и матери было легче перенести такое известие. Они были оба разбиты горем.