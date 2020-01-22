Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей

Мизансцена: низкий столик, за ним на приставных табуретках в два ряда рассажены дети 3-4 лет, над детьми склонились полицейские в форме. Это не сюжет неизвестной картины гения сюрреализма Сальвадора Дали и не зарисовка из повести Оруэлла – это реальность Подольского района Киева, где правоохранители "накрыли" подпольный детский садик. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Ведь, по информации копов, детский сад находился в частном доме и работал без разрешительных документов. "В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", - отметили правоохранители. Ответ на этот вопрос попытался найти и "Апостроф".

Очень странные дела

Вообще вся эта история с нелегальным детским садом в Подольском районе столицы выглядит очень странно.

Судите сами: копы получают анонимное сообщение о том, что в частном доме работает незаконный детский сад, и на место происшествия выезжает не участковый, не ближайший патруль, а целый начальник райотдела и глава райгосадминистрации.

"Поэтому можно предположить, что автором анонимного звонка был некто, кто пребывает в конкурентных отношениях с этим учреждением", - говорит "Апострофу" эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Кроме того, квалификация данного инцидента правоохранителями "Незаконное лишение свободы" - не выдерживает никакой критики.

"Это ведь воля самих родителей: куда они сами хотят, туда и отдают своих детей. О каком-то незаконном удержании не может быть и речи, ведь все было по согласию самих родителей", - поясняет "Апострофу" юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко.

Практически то же самое говорит и статья 151 Семейного кодекса Украины.

"Родители имеют право привлекать к воспитанию ребенка других лиц, передавать на воспитание физическим и юридическим лицам", - отмечается в тексте статьи.

А значит, привлекать родителей детей, которые содержались в незаконном садике, к какой-либо ответственности, по меньшей мере, некорректно.

Правда, к ответственности можно привлечь руководителей такого садика.

"Максимум, здесь может быть административная ответственность за незаконное осуществление предпринимательской деятельности", - добавил Бондаренко.

Для таких предпринимателей, которые работают без лицензии (а деятельность в сфере дошкольного образования должна обязательно лицензироваться), законом предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

В то же время, получить лицензию и открыть частный детский садик легально - бюрократическая задачка со "звездочкой".

Незаконный детский садикФото: npu.gov.ua

Так, согласно постановлению КМУ "Об утверждении лицензионных условий осуществления образовательной деятельности", дошкольное учреждение должно иметь необходимую материально-техническую базу, а каждый работник такого садика должен оформить медицинскую книжку. Кроме того, необходимо собрать целый ряд документов: заявление о получении лицензии, письменное обязательство о кадровом, материально-техническом, учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности, в том числе, о безопасности жизнедеятельности детей и охране труда.

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"Трудности могут возникать на любом этапе: регистрация ФЛП или ООО. Это первый шаг. Тут могут быть типовые трудности в оформлении документов, устава. Если вы далеки от юридической специальности, то лучше доверить это профессионалу, - рассказывает "Апострофу" директор одного из частных образовательных учреждений Тамара Шевченко. - Важный аспект - подобрать правильное помещение, которое соответствовало бы санитарным, пожарным и другим нормам. Важный этап - подбор кадров, программ, по которым будет работать учреждение, подбор учебно-методического материала, нужно определиться и с формой питания детей".

Впрочем, такое обилие бюрократических проволочек нельзя оценить однозначно негативно, ведь работа с детьми - дело ответственное. Но почему же тогда украинские родители "забивают" на законность и пользуются услугами нелегальных садиков?

Родители выкручиваются

Тут все просто – физическая и финансовая недоступность легальной услуги.

Если говорить о физической недоступности, то, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, перед началом учебного года 2019-2020, очередь в детские сады Украины насчитывала 30 тысяч детей.

Особенно остро чувствуют нехватку мест жители новых районов Киева и развивающихся пригородов.

"Ближайший коммунальный садик находится от нас километрах в трех, - рассказывает "Апострофу" жительница села Софиевская Борщаговка (пригород Киева) Юлия. - На маршрутке всего - пара остановок. Казалось бы, совсем не много. Но! Проехать эти три километра практически нереально. Дорога из села всего одна, а жилых комплексов тут - десяток, не меньше. Поэтому утром дорога превращается в одну сплошную пробку, и чтобы проехать эти несчастные две остановки, нужно простоять в пробке не меньше часа. Но даже если бы я и была согласна каждое утро по часу "мариновать" трехлетнего ребенка в пробке, то в маршрутку, которая идет к садику, утром втиснуться просто нереально. Вот никак этого не сделать вообще, а собственного автомобиля у меня нет. Аналогичная ситуация и вечером, когда все едут с работы. Но даже если каким-то чудом я смогла бы добираться каждое утро в этот садик, то он просто трещит по швам: в группах по 40-50 детей. Кто там будет вообще заниматься моим ребенком хотя бы минимально?"

Вот и приходится родителям выкручиваться, отдавая детей в нелегальные дошкольные учреждения или…

"У нас в мессенджере сформировалась группа мамочек, все знаем друг друга, и по очереди смотрим за детками друг друга, если кому-то срочно нужно отъехать по делам или по работе. Иногда это очень выручает. Ну а что делать?" - добавляет жительница Софиевской Борщаговки Юлия.

Действительно, что? Правительство и власти на местах признают проблему нехватки мест в детских садах. Поэтому каждый новый или реконструированный садик становится замечательным поводом для пиара чиновников, начиная от мэров городов и заканчивая премьер-министром.

Каждый новый или реконструированный садик становится замечательным поводом для пиара чиновниковФото: unian

В действительности же, еще в декабре 2017 года Кабмин своим распоряжением утвердил план поэтапного создания дополнительных мест в учреждениях образования для детей дошкольного возраста. Согласно этому плану, с 2017 по 2019 год в Украине должно было появиться 167 новых садиков коммунальной формы собственности на 18 тысяч мест и 63 частных детсада - еще на 4 тысячи мест.

Пик открытия новых детских садов коммунальной формы собственности должен был случиться как раз в 2019 году – 90 садиков на 10 тысяч мест. Однако, по информации МОН, которая озвучивалась в СМИ, всего в 2019 году открылось 76 учреждений дошкольного образования на 7,6 тысяч мест. Планы министерства на 2020 год еще более грандиозные – 100 современных детских садиков.

Работа на детский сад

Сотня новых детских садов, конечно, звучит хорошо, но далеко не все из них будут коммунальными, то есть бесплатными. Даже в программе деятельности Кабмина указано, что правительство намерено "стимулировать развитие сети дошкольных учреждений, в том числе частных".

А ведь именно финансовая доступность дошкольного образования не менее важна, чем доступность физическая. Критического дефицита мест в частных садиках нет.

"В группах у нас 20 детей. Пятиразовое питание. Все готовится на собственной кухне, привозной еды нет. Две прогулки: утром и вечером, дневной сон, - рассказали "Апострофу" в администрации одного из частных детсадов Софиевской Борщаговки. - Учим деток по государственной образовательной программе: музыка, хореография, английский язык, сенсорное развитие, физкультура, развитие речи, художественная литература, лепка, аппликации, рисование. Дополнительно с детками проводит обучение художница".

Условия - просто сказка, не правда ли? Но далеко не каждому такая сказка по карману, ведь за месяц в этом садике нужно заплатить 9,5 тысяч гривен, да еще и уплатить разовый вступительный взнос - 10 тысяч гривен. И это при том, что согласно последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине 10679 гривен.

"Родители, которых опрашивали разные службы, говорят о том, что в этом учреждении (нелегальном садике в Подольском районе, - "Апостроф") стоимость услуги была почти в два раза меньше, чем в таком же учреждении, но оформленном официально, - добавляет Людмила Волынец. - Конечно, нормой является безопасная и качественная услуга для ребенка и семьи. Но, с другой стороны, даже в Киеве не проанализирована стоимость услуг дошкольного воспитания. Стоимость услуг в легальных детских садах зашкаливает. Она просто недоступна для родителей".

Вот и выходит замкнутый круг. Нечем платить? Отдавай ребенка в коммунальный садик. Коммунального садика нет? Платите за частный. Нечем платить?...