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Между Востоком и Западом: как "майдан" в Гонконге столкнул США и Китай

Протесты в Гонконге перестали быть исключительно китайской проблемой

Вячеслав Масный воскресенье, 8 декабря 2019, 13:36
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Протесты в Гонконге перестали быть исключительно китайской проблемой Фото: Getty images

Уже более 9 месяцев в Гонконге кипит "майдан". Хотя формально главное требование протестантов - отмена закона об экстрадиции - было выполнено, акции и столкновения и не думают прекращаться. Конфликт давно вышел за рамки банальных споров вокруг закона и понемногу втягивает в себя другие страны. Так, из-за поддержки протестов Китай наложил санкции на США. "Апостроф" попытался разобраться, чем может закончиться противостояние.

Гонконгцы против гонконгцев

Протесты в Гонконге вспыхнули из-за попытки местного правительства принять новый закон об экстрадиции, который, по мнению мятежных гонконгцев, нарушает право их города на автономию, являющейся основой китайского принципа "две системы - одна страна". Гонконгцы протестуют против действий гонконгской власти, и вступают в столкновения с гонконгской же полицией. Пекин остается в стороне, "дружелюбно" наблюдая за ситуацией и удерживая рядом войска. Однажды войска даже вошли в город, правда, солдаты были без оружия и убирали мусор с улиц. "Гонконг является административным регионом Китая, что ограничивает возможности КНР влиять на ситуацию. Поэтому пока все действия против протестов были со стороны, собственно, полиции Гонконга. Ввести войска в город Китай, согласно законам, имеет право только в случае внешней агрессии. Тем не менее, полностью воздержаться от вмешательства Пекин тоже не может, и различными способами оказывает поддержку антипротестным силам, что является грубым нарушением принципа "одна страна - две системы", - сообщил "Апострофу" Артур Харитонов, главный координатор Free Hong Kong Center.

До 1990-х годов Гонконг находился под британским протекторатом, и был передан Китаю на особых правах. Для Гонконга в КНР придумали принцип "одна страна-две системы", обещая сохранить демократический политический строй города при условии его территориальной и экономической интеграции с материковым Китаем.

При этом гонконгские протестанты именно материковый режим видят своим главным врагом, и теснят "прокитайские" силы в городе по всем фронтам. Так, в результате выборов в ноябре представительство "прокитайских" сил органах власти региона упало до исторического минимума. Кроме того, ища поддержки, протестные силы обращаются к внешним игрокам и конфликт постепенно выходит за пределы Китая.

Во-первых, мятежные гонконгцы апеллируют к поддержке США и не стесняются использовать американские флаги, которые действуют на китайские власти, как красная тряпка на быка. А еще обращаются к Трампу с призывами "освободить Гонконг от Китая".

Во-вторых, американцы не остаются в стороне, и хотя больше символически, чем практически, но все же поддерживают протест. В частности, недавно Конгресс США одобрил закон о демократии и правах человека в Гонконге, чем разрешил правительству вводить санкции против тех, кто посягает на свободу Гонконга. И эти решения потихоньку превращают Гонконг из внутреннего китайского дела в региональную проблему.

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Санкции против США - реальный шаг или декларация?

Хотя законодательная инициатива в гонконгской проблеме принадлежит Конгрессу США, первый выстрел в санкционной дуэли прозвучал со стороны Китая. Пекин в очередной раз запретил деятельность международной организации Human Rights Watch на своей территории и приостановил рассмотрение заявок американских кораблей на заход в порты Гонконга. Сейчас американо-китайские отношения и без того не в лучшем состоянии, поэтому подозрения Пекина в том, что Вашингтон "мутит воду" в Гонконге могут стать очередным вызовом для двух могущественных государств планеты.

"Конечно, Вашингтон предоставляет гонконгским протестам определенную поддержку, хотя она ни в коем случае не является прямой. И такие режимы, как Пекин и Москва, просто не понимают, что инициатива может исходить от людей, от социума, а не от скрытых действий внешних врагов. Поэтому они постоянно подчеркивают западную поддержку различным выступлениям и протестам. Но американская поддержка важна для гонконгцев в качестве жеста. Как, например, была важна для украинцев поддержка Запада во время Майдана. А Китай рассматривает это как вмешательство во внутренние дела и действует соответственно", - пояснил "Апострофу" Макар Таран, китаевед, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Впрочем, у китайских намерений путем санкций отрезать Гонконг от внешней поддержки есть одно серьезное препятствие - это гарантии особого статуса города. "Ситуация довольно противоречивая. Ведь порты Гонконга являются его территорией, и на них распространяется особый статус, не позволяющий Китаю запрещать находиться там чьим-либо судам. То же самое касается и санкций против Human Rights Watch. Запретить их деятельность Китай может на своей территории, но только не в Гонконге. Таким образом, Китай больше демонстрирует свое недовольство ситуацией, чем делает реальные шаги", - отметил Артур Харитонов.

Гонконг, как надежда на светлое будущее Китая

Довольно деликатное и уважительное отношение Пекина к автономному статусу Гонконга необычно для Китая. Ведь КНР не церемонится с национальными окраинами. Хорошими примерами служат Синцзянь-Уйгурия, где для коренного населения китайские власти фактически строят концлагеря, и Тибет, находящийся под военной оккупацией. Очевидно, Гонконг, как город мирового значения и проводник международных инвестиций, слишком важен для Китая, не только с точки зрения экономических интересов.

От публичного успеха принципа "одна страна - две системы" зависит будущее решение очень важной для Китая проблемы - интеграции Китайской Республики на о. Тайвань, чью самостоятельность гарантируют США.

"Одна страна-две системы" - это очень общий принцип, даже лозунг, который сейчас требует пересмотра со стороны Китая. Ведь нынешняя ситуация, когда из-за него столкнулась материковая централизованная партократия и гонконгский демократизм, является серьезным вызовом для Китая. На Тайване и в Вашингтоне за ней внимательно следят и делают выводы. Собственно, это и является одним из главных факторов, который сдерживает Пекин от применения репрессивного аппарата по отношению к Гонконгу", - рассказал Макар Таран.

Таким образом, если Пекин "сорвется" и силой подавит гонконгские выступления, о благосклонной по отношению к Тайваню позиции "коллективного Запада" можно будет забыть. Но западные "сторонники" мятежного Гонконга также не заинтересованы в излишней эскалации ситуации. Разрыв между Гонконгом и Пекином приведет к закрытию канала, через который можно если не "экспортировать" демократические принципы в закрытый авторитарный Китай, то по крайней мере стимулировать региональные элиты к расшатыванию централизованного режима. "Гонконг, безусловно, влияет на политическую жизнь Китая, и этот процесс продолжается уже довольно долгое время. В Китае нет единства. Конечно, партийный и правительственный механизм КНР чрезвычайно централизованный, но огромное количество субъектов активно потребляют тот контент, который производится Гонконгом - демократия, права человека, территориальная автономия. Более того, мы уже наблюдаем случаи, когда в наиболее развитых южных провинциях, которые экономически и географически близки к Гонконгу, происходят протестные действия. И поэтому сценарий, когда Гонконг сможет стимулировать изменения по всему Китаю, остается реальным", - объясняет Макар Таран.

Но сама продолжительность гонконгских протестов свидетельствует о том, что ситуация является патовой. Гонконг остается хотя и очень важным, но все равно только одним городом в полуторамиллиардном государстве, не способным быстро изменить страну. Наиболее простое решение с точки зрения Пекина - силовое подавление - остается слишком рискованным с точки зрения международных последствий. А проявить несвойственную ему гибкость и креативность китайский режим пока не может. И учитывая, что конфликт уже вышел наружу и втягивает в свой водоворот США, решить его в будущем будет еще сложнее.

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