​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань, эпицентра распространения коронавируса, превратилась в настоящую эпопею. Не желая принимать в своих городах эвакуированных сограждан, украинцы вышли блокировать трассы, жечь шины и устраивать массовые беспорядки. При этом государственная власть объясняла, что опасаться украинцам нечего. Но, видимо, делалось это не особо хорошо, либо уже никто не верит властям. Почему китайский коронавирус стал причиной массовых протестов, перешедших в беспорядки, и кто в этом виноват - разбирался "Апостроф".

"Теплый" прием

Самолет для эвакуации украинцев из Уханя отправился в Китай 19 февраля. Там на борт зашли 73 человека и 20 февраля самолет вернулся в страну: сначала приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки, а потом вылетел в Харьков.

До самого последнего момента не было известно, где именно собираются устроить карантин для эвакуированных украинцев. Еще до отправки борта в Ухань, расползлись слухи о том, что их собираются отправить на карантин во Львов. Слухи подогрел нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка, который заявил, что это месть властей за проукраинскую позицию региона.

После этого в соцсетях началась настоящая паника: часть местных жителей требовала отправить эвакуированных украинцев куда угодно, но только не во Львов. Местные жители даже перекрыли подъезды к госпиталю ветеранов войны, чтобы карантин не устроили в этом медучреждении.

Но уже когда борт из Уханя был в небе над Украиной, детали карантина раскрыл президент Владимир Зеленский.

"Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности", - заявил президент.

Зеленский как мог успокаивал украинцев. Мол, объект будут тщательно охранять, все пассажиры самолета из Уханя в удовлетворительном состоянии и после двух недель карантина их отпустят, да и вообще власть сделала все возможное и невозможное, чтобы опасный вирус не попал в Украину.

Но было уже поздно… Пока президент заверял украинцев что все хорошо, местные жители уже перекрывали своими автомобилями трассу Полтава-Кременчуг, чтобы автобусы с эвакуированными не смогли проехать в госпиталь Нацгвардии, который стоит в центре Новых Санжар. Градус накала достиг такого уровня, что правоохранителям пришлось "зачищать" подъезды к Новым Санжарам - произошли стычки.

Правоохранители в Новых СанжарахФото: unian

"Нацгвардия прорвала кордон для того, чтобы завезти в госпиталь оборудование. Автомобили оттеснили БТР, соответственно, транспортные средства несколько повреждены. Но люди продолжали блокировать проезд со всех сторон, не только со стороны Полтавы, но и со стороны Днепропетровской области", - рассказала «Апострофу» медиаэксперт Ирина Земляная.

Успокоить местных жителей приехал лично глава МВД Арсен Аваков, но у него это не очень хорошо получилось.

"Люди были очень возбуждены, министра никто не слышал и очень эмоционально на него реагировали", - отметила Земляная.

"Я вышла из дома – вижу на центральной улице стоит полиция, проверяют машины. Все заварушки ближе к военному санаторию, там мост перекрывают, - добавляет "Апострофу" жительница Новых Санжар Ирина Заец. – Конечно, у населения паника. Люди боятся, потому что военный санаторий находится почти в центре Новых Санжар. Считай, через забор люди живут. Никто об этом заранее не предупреждал".

Вечером около 20:00 полиция в жесточайшем противостоянии оттеснила протестующих - в результате масштабных стычек было много раненных со стороны местного населения. Силами полицейских был создан коридор, по которому автобусы с украинцами, эвакуированными из Китая, въехали на территорию санатория.

Провалы власти

Действительно, тот факт, что карантин будет устроен практически в центре поселка, и стал одной из причин беспорядков в Санжарах. Разве в Украине нет санаториев, отдаленных от крупных поселений?

"Таких санаториев очень много: санатории МОЗа, профсоюзов, ведомственные санатории. В тех же Карпатах очень много санаториев, где рядом вообще никого нет, - поясняет "Апострофу" экс-министр здравоохранения Олег Мусий. – Но если будет обеспечена безопасность: три кордона полиции, никого впускать и выпускать не будут, то размещение эвакуированных даже в центре города не самое страшное".

Однако по словам эпидемиолога, который прокомментировал ситуацию "Апострофу" на условиях анонимности, выбрать помещение для карантина - не такая простая задача.

"Раньше в Украине были комплексные планы в случае эпидемиологической опасности. В них было прописано, кто и что делает, какие структуры за что отвечают. Но эти комплексные планы уже устарели еще в 2016 году. Действующих планов нет, так как они должны были согласовываться с госсанэпидслужбой, которую ликвидировали в 2014 году. Никто не знает, где и какая госпитальная база. По старым планам санатории были еще в государственной собственности. Сейчас ситуация изменилась: раньше инфраструктура была предусмотрена, а сейчас этого нет", - отметил собеседник издания.

Кроме того, коммуникационный провал власти, также является одной из причин напряжения в обществе.

"Проблема заключается в том, что людям не объясняют, как вести себя, когда прибудут украинцы с города Ухань. Надо ли носить защитные маски, использовать какие-то антисептики - и это самая большая проблема", - говорит Земляная.

Протест в Новых СанжарахФото: unian

"Если бы людям начали раньше говорить, готовить их, то, может, такой паники и не было. Но они, возможно, хотели сделать все по-тихому, пока во Львове протестуют, - добавляет Ирина Заец. – Мне, честно говоря, немного страшновато. Но и очень жаль этих людей. Они приехали к себе домой, а их так встречают. Дай Бог, чтобы они были здоровы. Но мы же не знаем, что будет через две недели, правда?"

С одной стороны, МОЗ и президент еще до эвакуации все же заявляли, что украинцам бояться нечего и объясняли почему. Но, во-первых, общество уже было возбуждено.

"В сложившейся ситуации, наверное, было бы верхом мастерства, успокоить общество, ведь долго нагнеталась истерия, частично и журналистами. Мы же помним все эти заголовки "Коронавирус уже в Киеве". Это и политики, которые также использовали эту тему просто чтобы вызвать хайп", - поясняет "Апострофу" политолог Петр Олещук.

А, во-вторых, даже самая продвинутая коммуникационная кампания власти вряд ли бы дала ощутимые результаты, ведь украинцы привыкли просто не доверять чиновникам.

"Просто люди боятся. Но боятся они совсем не коронавируса, а системы министерства здравоохранения. Люди понимают, что если кто-то из них заболеет, то вряд ли им будет оказываться достойная медицинская помощь. Если бы это коснулось меня, я бы попросил, чтобы меня не отправляли в Украину. Если мне суждено заболеть в Китае, то есть шансы на выздоровление, а если приехать сюда, то шансов очень мало", - прокомментировал ситуацию "Апострофу" президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.