Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Стремительное распространение по миру смертельного китайского коронавируса стало топ-темой, отодвинув на задний план другие болезни. На данный момент в Украине из-за осложнения от гриппа умерло уже 48 человек. Все они не были привиты.Первый летальный случай зафиксировали 31 декабря.

"Апостроф" собрал все подробности о болезни и советы врачей.

Свежая статистика

За последнюю неделю (17 по 23 февраля) болезнь забрала жизни у 10 человек. С начала октября 2019 против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

Среди умерших 11 человек вообще не обращались за медпомощью, а каждый 5-й обратился из-за критического ухудшения состояния здоровья на 6-й день болезни и позже.

В течение последних семи дней ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% - дети в возрасте до 17 лет.

У больных доминирует вирус типа А.

Эпидемический порог в Украине повышен на 19,3%.

В Минздраве напоминают, что лучшая профилактика гриппа - ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболевания и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от болезни.

Симптомы гриппа

Проявления интоксикации: ломота, озноб, головная и мышечная боль сопровождают грипп с начала болезни.

Дискомфорт в глазах: слезотечение, покраснение и светобоязнь - распространенные симптомы гриппа. Ощущение песка в глазах характерно для аденовирусной инфекции.

Одышка, ощущение нехватки воздуха: при гриппе такой симптом указывает на дыхательную недостаточность. Немедленно обратитесь к врачу.

Симптомы острой формы гриппа у детей:

любые проблемы с дыханием;

синеватый цвет кожи;

ребенок не пьет достаточного количества жидкости;

ребенок не просыпается или не реагирует на вас;

ребенок настолько раздражена, что не хочет, чтобы ее поднимали на руки;

симптомы гриппа начинают исчезать и состояние ребенка улучшается, но впоследствии поднимается высокая температура и усиливается кашель,

лихорадка и сыпь на коже.

Симптомы острой формы гриппа у взрослых:

проблемы с дыханием;

боль или дискомфорт в груди или животе;

внезапное головокружение;

растерянность;

многократная рвота;

если симптомы гриппа сначала исчезают, а затем возвращаются с лихорадкой и усиленным кашлем.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТУДА ОТ ГРИППА

Простуда

Болезнь начинается постепенно, а температура тела редко поднимается выше 37-37,5 градусов.

Характерны такие симптомы как насморк, который начинается с началом болезни и боль в горле.

Одышка возникает только через заложен нос.

Грипп

Характерно стремительное начало заболевания. Температура поднимается до 38 градусов и выше.

Для начала гриппа не типичны такие симптомы как насморк или боль в горле.

Боль в горле может появиться только на 3-4 день от начала болезни. А насморк - на 2-3.

Как правило, наибольший риск заразиться гриппом от больного - со дня появления первых симптомов до 3-7 дней после. Дети и люди с ослабленным иммунитетом могут быть заразными на несколько дней дольше.

При ОРВИ человека считают заразным за несколько дней до появления первых проявлений и пока не пройдут все симптомы. В большинстве случаев это около 2 недель. Обычно общие проявления появляются в течение первых 2-3 дней, и именно тогда существует высокий риск заразиться вирусом от больного.

ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА И ОРВИ

При обнаружении каких-либо из симптомов гриппа, в большинстве случаев не стоит выходить из дома и нужно избегать непосредственного контакта с другими людьми, кроме случаев, когда необходимо получить профессиональную медпомощь.

Простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и активным питьем в течение 3-5 дней

При тяжелом протекании гриппа или простуды медик может прописать озельтамивир, pанамивир и балоксавир. Не назначайте эти препараты самостоятельно.

Препараты от кашля и боли в горле не имеют доказательной эффективности; Они могут лишь ненадолго облегчить самочувствие.

Температуру взрослым "сбивают" после отметки 38.5. Используйте парацетамол или ибупрофен и не превышайте дозу препаратов. Если температура ниже, не "сбивайте" ее. Это означает, что организм начал бороться с инфекцией и взбивания температуры ему мешать.

Овощи и фрукты очень нужны организму во время болезни. Если нет аппетита, обратите внимание на куриный бульон. Там есть много питательных веществ. Горячие жидкости помогают согреть нижнюю часть носоглотки и способствуют очищению слизистой оболочки. Это позволяет организму быстрее избавиться патогенных частиц и инфекции.

Проветривайте помещение. Сквозняков бояться не стоит. Не превращайте дом на бункер с наглухо закрытыми окнами. Регулярное проветривание и влажную уборку помогут легче перенести грипп и простуду.

Антибиотики не лечат вирусные инфекции. Их выписывают только при бактериальных болезнях вроде пневмонии или бронхита, и только после анализа крови и обследование врача.

Немедленно звоните 103, если заметили одышку, кожная сыпь, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмию, нарушение сознания или судороги.