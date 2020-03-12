RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.70
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Мирный хаб под крики: как Сивохо представлял платформу примирения на Донбассе

Что происходило 12 марта в КВЦ "Парковый"

Артур Гор четверг, 12 марта 2020, 14:31
читати статтю українською
Что происходило 12 марта в КВЦ "Парковый" Фото: facebook.com/sivokho

В Киеве 12 марта в КВЦ "Парковый" состоялась презентация национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. Точнее попытка презентации, так как мероприятие переросло в серьезный конфликт и даже потасовку. Корреспондент "Апострофа" побывал в гуще событий и рассказывает о произошедшем в "Парковом".

Напомним, что представить свой рецепт прекращения войны на Донбассе Сивохо хотел еще в средине февраля. Однако из-за обострения боевых действий на линии разграничения разговоры о диалоге пришлось отложить.

Сегодня Сивохо и команда продвинулись немного дальше: советник секретаря СНБО созвал пресс-конференцию, на которой кроме журналистов была замечена экс-регионалка Татьяна Бахтеева, бывший заместитель губернатора Донецкой области Борис Адамов, режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. В команду самого Сивохо по проекту национальной платформы примирения и единства вошла экс-заместитель губернатора Донецкой области Марина Черенкова, которая в 2016 году была выдворена из оккупированного Донбасса боевиками.

Главная суть национальной платформы примирения и единства, по словам самого Сергея Сивохо - это широкий диалог с жителями оккупированных территорий. Для этих целей Сивохо предложил два инструмента.

Во-первых, сотрудничать с международными организациями и даже организациями на неподконтрольных территориях.

"Мы приглашаем к сотрудничеству всех представителей международного сообщества вместе разрабатывать, обсуждать и корректировать государственную политику для того, чтобы институты власти могли пользоваться нашими продуктами. Обращаться с инициативой о совместной работе к общественным объединениям и организациям на неподконтрольных территориях, но только к тем, кто занимается гуманитарными вопросами", - подчеркнул Сивохо.

Во-вторых, советник секретаря СНБО выступил с идеей о создании так называемого мирного хаба.

"Создать мирный хаб в двух вариантах: виртуальный и реальный. Это будет нейтральное пространство для мирных жителей обеих сторон линии соприкосновения, где они смогут общаться, а также вести совместную общественную работу или получать административные услуги. Какой мирный хаб, как и где он будет создаваться - это решать мы будем вместе", - резюмировал Сергей Сивохо.

Читайте: Это бизнес и большие деньги: Сивохо прокомментировал потасовку на презентации платформы примирения

Но в то время, пока политик представлял национальную платформу примирения, в КВЦ "Парковый" уже ломали двери представители полка "Азов", которые хотели попасть на пресс-конференцию. Впрочем, некоторые из них уже были в зале. Один из них – Сергей Тамарин, который стал называть Сергея Сивохо "предателем" и "врагом Украины".

"Вы не называете Россию врагом. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война. Вы обманываете страну, и обманываете всех людей. Вы говорите о том, что нужно договариваться. С кем вы собираетесь договариваться? С коллаборантами, которые пригласили в страну врага", - эмоционально отвечал Тамарин.

За считанные минуты градус конфликта вырос: в зал для пресс-конференций ворвались представители "Азова", которые обступили Сергея Сивохо и команду национальной платформы примирения, продолжая обвинять советника секретаря СНБО. Под крики "Ганьба" и "в Ростов вали" Сивохо вытолкали из зала для пресс-конференций, толкнули, после чего политик упал. Затем Сивохо помогли подняться и он покинул "Парковый".

Спустя 5 минут после инцидента в КВЦ "Парковый" прибыл десант Нацполиции: около 20 человек. Однако в их помощи уже никто не нуждался, ведь представители "Азова" ретировались.

Читайте также

"Убивает" не только людей: как коронавирус "перевернул" мир и что творится в зараженных странах

Коронавирус расползается миром, число жертв растет. Смотрите свежую статистику, фото и видео

Не паниковать: как Украина подготовилась к эпидемии коронавируса

Насколько Украина подготовилась к эпидемии коронавируса и какой может быть худший сценарий - в материале Апострофа

Коронавирус "закрывает" Европу на карантин: что происходит и есть ли угроза для Украины

В ряде стран Европы и Украине ввели карантин из-за коронавируса. Смотрите фото и видео

Новости

12 марта

15:34
Цены на нефть рухнули после жесткого решения США по карантину: что происходит на рынке
15:31
Линдеманн нашел, как подзаработать на шумихе вокруг коронавируса - не оригинально, но фаны в восторге Lime
15:18
Дочь Уилла Смита с парнем на 24 часа закроется в коробке Lime
15:17
Агрессору не место! В Киеве приняли важное решение о земельных участках посольства России
15:13
В Киеве неадекват бросал камни в проезжающие авто: опубликовано видео
14:48
В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"
Все новости

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: