Мирный хаб под крики: как Сивохо представлял платформу примирения на Донбассе

В Киеве 12 марта в КВЦ "Парковый" состоялась презентация национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. Точнее попытка презентации, так как мероприятие переросло в серьезный конфликт и даже потасовку. Корреспондент "Апострофа" побывал в гуще событий и рассказывает о произошедшем в "Парковом".

Напомним, что представить свой рецепт прекращения войны на Донбассе Сивохо хотел еще в средине февраля. Однако из-за обострения боевых действий на линии разграничения разговоры о диалоге пришлось отложить.

Сегодня Сивохо и команда продвинулись немного дальше: советник секретаря СНБО созвал пресс-конференцию, на которой кроме журналистов была замечена экс-регионалка Татьяна Бахтеева, бывший заместитель губернатора Донецкой области Борис Адамов, режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко. В команду самого Сивохо по проекту национальной платформы примирения и единства вошла экс-заместитель губернатора Донецкой области Марина Черенкова, которая в 2016 году была выдворена из оккупированного Донбасса боевиками.

Главная суть национальной платформы примирения и единства, по словам самого Сергея Сивохо - это широкий диалог с жителями оккупированных территорий. Для этих целей Сивохо предложил два инструмента.

Во-первых, сотрудничать с международными организациями и даже организациями на неподконтрольных территориях.

"Мы приглашаем к сотрудничеству всех представителей международного сообщества вместе разрабатывать, обсуждать и корректировать государственную политику для того, чтобы институты власти могли пользоваться нашими продуктами. Обращаться с инициативой о совместной работе к общественным объединениям и организациям на неподконтрольных территориях, но только к тем, кто занимается гуманитарными вопросами", - подчеркнул Сивохо.

Во-вторых, советник секретаря СНБО выступил с идеей о создании так называемого мирного хаба.

"Создать мирный хаб в двух вариантах: виртуальный и реальный. Это будет нейтральное пространство для мирных жителей обеих сторон линии соприкосновения, где они смогут общаться, а также вести совместную общественную работу или получать административные услуги. Какой мирный хаб, как и где он будет создаваться - это решать мы будем вместе", - резюмировал Сергей Сивохо.

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Но в то время, пока политик представлял национальную платформу примирения, в КВЦ "Парковый" уже ломали двери представители полка "Азов", которые хотели попасть на пресс-конференцию. Впрочем, некоторые из них уже были в зале. Один из них – Сергей Тамарин, который стал называть Сергея Сивохо "предателем" и "врагом Украины".

"Вы не называете Россию врагом. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война. Вы обманываете страну, и обманываете всех людей. Вы говорите о том, что нужно договариваться. С кем вы собираетесь договариваться? С коллаборантами, которые пригласили в страну врага", - эмоционально отвечал Тамарин.

За считанные минуты градус конфликта вырос: в зал для пресс-конференций ворвались представители "Азова", которые обступили Сергея Сивохо и команду национальной платформы примирения, продолжая обвинять советника секретаря СНБО. Под крики "Ганьба" и "в Ростов вали" Сивохо вытолкали из зала для пресс-конференций, толкнули, после чего политик упал. Затем Сивохо помогли подняться и он покинул "Парковый".

Спустя 5 минут после инцидента в КВЦ "Парковый" прибыл десант Нацполиции: около 20 человек. Однако в их помощи уже никто не нуждался, ведь представители "Азова" ретировались.