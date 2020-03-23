Многие знают, что они умрут: как коронавирус "парализовал" мир и что говорят врачи

Смертельный коронавирус из Китая распространился миром и "парализовал" жизнь - многие страны ушли на карантин, остановился общественный транспорт, закрылись развлекательные заведения, не работают школы и садики, а в больницах не хватает место даже для тяжело больных. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации на данный момент.

По состоянию утро 23 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 341 365 человек, умерли 14 759, выздоровели 98 866. Интенсивность распространения COVID-19 значительно возросла. Если первые 100 000 случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус заявил, что люди в возрасте до 50 лет составляют значительную часть пациентов, которым необходима госпитализация. Он подчеркнул, что вирус представляет угрозу и для молодежи. При этом в организации считают, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом - надо уделить внимание общественному здоровью.

Что происходит в мире

В Китае число больных новым типом коронавируса с каждым днем снижается. Около 90% всех зараженных выздоровели, заявил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Сейчас в больницах находятся всего 5 120 пациентов. 72 703 человека на сегодня выписаны. Всего в КНР было зафиксировано 81 093 случая заражения.

В Италии смертность продолжает расти - уже скончались 5 476 человек. В сети появились кадры из итальянской больницы, которые действительно шокируют. На видео показано, что зараженных слишком много, места для всех не хватает, многие размещены даже в коридорах больницы, а врачи находятся в постоянном стрессе.

Медики отмечают, что для них это жуткое испытание, они делают все возможное, но даже этого недостаточно. Журналистов в больницу пустили для того, чтобы доказать миру, что ситуация очень серьезная.

В Испании из-за смертельного коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое предусматривает жесткие меры. Так, жителям дали рекомендацию покидать дома только в исключительных случаях, таких как покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу.

Самое большое число инфицированных коронавирусом находится в Мадриде. Из-за этого местные гостиницы заявили о готовности предоставить свои помещения для размещения больных.

Все испанские авиакомпании, общественный, железнодорожный транспорт переходит в режим работы с пониженной нагрузкой.

Из-за сложной ситуации армия приводится в состояние готовности к действию при необходимости. При этом в первый день карантина было выявлено десятки нарушителей. Таким людям грозят штрафы и даже тюремное заключение сроком до года. При этом закрывать границы в Испании пока не думают.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что правительство введет более строгие правила передвижения, если люди будут продолжать игнорировать рекомендации по социальному дистанцированию.

В Британии уже закрыли все пабы, рестораны и кафе, но правительство обеспокоено тем, что слишком многие люди не соблюдают правила передвигаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

В Австрии за сутки коронавирусом заразились 600 человек, общее число заражений составляет 3 611. На наличие вируса в стране было проверено 23 429 человек. Девять человек выздоровели, 16 умерли.

США захлестнула волна грабежей магазинов на фоне коронавируса. В Сан-Франциско люди просто заходят, выгребают товары с полок в мешки и уходят. Дело в том, что по законам кражи на сумму менее 950 долларов перенесли из уголовных в разряд административных правонарушений.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что пандемия коронавируса станет в разы масштабнее и ситуация в городе выходит из под контроля из-за нехватки необходимых медикаментов.

"Нехватка начнет ощущаться уже через 10 дней. Если мы не достанем дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, люди начнут умирать", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что штат Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в Америке, там зарегистрирована почти половина из всех случаев заболевания в стране. В общей сложности в США насчитывается уже 31 057 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 390 летальных исходов.

В воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо заявил о 15 168 случаях заражения, это на четыре тысячи больше, чем днем ранее. На Нью-Йорк приходится около 5% всех случаев заражения Covid-19 в мире.

"Я скажу прямо: если президент не примет меры, то умрут люди, которые иначе могли бы выжить. Это будет величайший национальный кризис со времен Великой депрессии", – подчеркнул он.

Число заболевших коронавирусом в Иране выросло до 23 049, 1812 скончались.

Ситуация в Украине

Министерство здравоохранения Украины заявило, что по состоянию на 10:00 число заболевших коронавирусом в стране не изменилось - это 73 человека. Зафиксированы три летальных случая, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел).

Житомирская область - 2 случая (1 летальный).

Киевская область - 5 случаев.

Донецкая область - 1 случай.

Днепропетровская область - 2 случая.

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный).

Львовская область - 2 случая.

Тернопольская область - 1 случай.

Черкасская область - 1 случай.

г. Киев - 29 случаев.

Прогнозы

Ведущий китайский вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что для полной победы над коронавирусной инфекцией европейским странам может понадобиться до двух лет.

"Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года", - рассказал он.

По его словам, можно забыть о том, что "пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем" и она неизбежно затянется. Эксперт отметил, что то, когда она будет взята под контроль, будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию.

В свою очередь, ученые Калифорнийского университета заявили, что развитие популяционного иммунитета у населения является единственным на сегодня условием для того, чтобы одержать победу над COVID-19. Развитию такого иммунитета может поспособствовать лишь массовое заражение.

Исследователи назвали возможный срок окончания пандемии коронавируса - это может произойти примерно через 12-18 месяцев.

Что говорят врачи

Китайские медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь, уточнив, какие симптомы проявляются по дням. Подчеркивается, что первые симптомы проявляются не сразу после инфицирования. Человек может быть уже заражен, но не ощущать никаких признаков болезни в течение пяти или даже больше дней .

День 1-4. Повышенная температура, которая может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей.

День 5-6. Начинается затруднение дыхания.

День 7. Проблемы с дыханием существенно усиливаются.

День 8-9. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10-11. К прочим симптомам добавляется боль в животе.

День 12. Пациенты начинают выздоравливать, температура снижается.

День 17-22. Полное выздоравливание и восстановление после болезни.

Итальянские врачи говорят, что больные коронавирусом умирают от отказа органов - из-за воспаления легкие все меньше и меньше способны обеспечить организм достаточным количеством кислорода.

Для коронарной пневмонии характерно, что она двусторонняя и охватывает все легкие. Пациентам, которые не находятся на вентиляции легких, кажется, что они медленно тонут.

Решающую роль - выживет человек, заболевший коронавирусом или нет, - имеют его возраст и сопутствующие заболевания. Особенно опасны диабет, высокое кровяное давление или проблемы с сердцем.

"Знаете, что самое тяжелое? Они умирают в сознании. Они умирают одни и умоляют позвонить детям и внукам, чтобы попрощаться. Это ставит нас в cтупор", - поделилась страшными наблюдениями врач Франческа Кортелларо из отделения реанимации миланской больницы "Сан Карло Борромео".

Также она описала, что чувствуют ее пациенты в последние минуты жизни.

"Когда наступает их час - они это знают. Они в сознании, они не в нарколепсии. Они как будто тонут, но у них есть время это осознать. Последняя умершая пациентка была сегодня ночью. Это была бабушка, она хотела поговорить с внучкой. Я вытащила телефон и сделала видеоколл. Они попрощались. Скоро она ушла. И у меня длинный список таких видеоколлов. Я называю его листом прощаний. Надеюсь, что нам дадут несколько "айпадов", три-четыре будет достаточно, чтобы они не умирали в одиночку", - продолжила доктор.

Врачи из Китая рассказали, что средний возраст умершего составляет 69 лет, выживших - 52 года. Смерть наступала в среднем на 19-й день после появления первых симптомов. Выжившие были в среднем здоровы через 22 дня. В некоторых случаях развивался сепсис.

Фактическими причинами смерти чаще всего были остановка дыхания, острая легочная недостаточность, остановка сердца.