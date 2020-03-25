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25 марта

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В Киеве - новые случаи: карта и свежая статистика по коронавирусу в Украине

среда, 25 марта 2020, 00:44
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Количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на три человека.

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О новых случаях COVID-19 сообщил вечером 24 марта мэр Киева Виталий Кличко.

Подтверждение было получено из "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины". Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

В Киеве проводится проверка на коронавирус еще 22 образцов.

Согласно последним данным в лидерах по количеству зараженных остается Черновицкая область. Дальше идут Киев и Киевская область

Как сообщал "Апостроф", вечером 24 марта стало известно про подтвержденный случай заражения коронавирусом у беременной женщины в Ирпене. Ранее болезнь обнаружили у еще одного нардепа - Сергея Рудыка.

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