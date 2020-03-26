Грузовики с гробами и панический страх: как коронавирус превратил мир в "ад", фото и видео

Смертельный коронавирус из Китая не стихает, набирая новые обороты - число умерших от COVID-19 в мире превысило 21 тыс., но прогнозы ученых неутешительны - заболевание может стать сезонным.

По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, заражения в Южном полушарии и на юге Африки начинаются по мере того, как у них стартует зимний сезон. Это указывает на то, что прекратить пандемию COVID-19 может только создание лекарств и вакцины.

В Украине по состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки число инфицированных возросло на 43. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в Украине и мире.

В мире общее количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 472 790 человек, за сутки зафиксировано свыше 50 тыс. новых случаев. Умерли 21 313 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 7 503 лица. Испания заняла второе место, обогнав КНР по количеству умерших, - 3 647 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 169 человек. Выздоровели 114 911 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия, Соединенные Штаты, которые вышли на третье место, включая Китай, Испания, Германия и Иран.

В Италии гробы умерших от коронавируса вывозят военными грузовиками. В городе Сериате одновременно вынесли на улицу 45 гробов, чтобы отправить их в другую провинцию, - эти кадры шокировали мир.

Умерших отправят в Феррару в провинции Эмилия-Романья для кремации, поскольку Бергамо не может справиться с растущей смертностью. Перед тем, как загрузить гробы в грузовики, в церкви провели поминальную службу.

В интернете появились кадры, как выглядят сейчас улицы Рима. Для борьбы с распространением инфекции в стране ужесточили наказание для тех, у кого подтвержден диагноз и кто нарушает карантин. Оштрафовать могут на несколько тысяч евро или дать до пяти лет тюрьмы.

Итальянские власти ожидают падения заболеваемости на COVID-19 в стране уже на этой неделе. По словам помощника гендиректора стратегических инициатив Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра, в отдельных регионах наблюдается замедление инфицирования - карантинные меры дают свой результат.

В Испании же полицейские во время карантина развлекают людей песнями и танцами. На острове Майорка патрульные машины ездят по улицам, чтобы поднять настроение гражданам. Более того, подъехав к определенному дому, они просят жильцов открывать окна и подпевать вместе с ними.

Тем не менее, ситуация в стране печальная - коронавирус не только распространился по всей Испании, но и стал стремительно расти, не останавливаясь ни на час. Король Фелипе VI уже даже лично позвонил главе китайской фирмы Alibaba Джеку Ма, с которым персонально знаком, и попросил прислать 50 тыс. тестов.

Коронавирус подхватила и первая заместитель главы правительства Испании Кармен Кальво. 62-летнняя политик чувствует себя хорошо и получает медицинскую помощь.

Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил о проведении военной операции "Устойчивость" в связи с распространением в стране коронавируса. По его словам, в этой ситуации французские военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

В стране на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение - за нарушение режима изоляции грозят штрафы. Человек, вышедшей на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, заплатить 135 евро. В случае рецидива в течение двух недель - 1 500 евро.

Заниматься спортом и совершать пробежки жителям страны можно лишь один раз в день, не дольше часа и на расстоянии не более 1 км от дома. Также одним часом ограничено время прогулок с детьми. Запрещена деятельность рынков. В некоторых регионах Франции местные власти ввели комендантский час.

В США от коронавируса умерли более 1 000 человек. Четвертая часть всех смертельных случаев припадает на штат Нью-Йорк. Кроме того, новый коронавирус выявлен у 58 американских дипломатов за пределами Соединенных Штатов, а также у 16 сотрудников Госдепартамента в пяти городах на территории Америки.

В связи с обострением ситуации Сенат США утвердил 2 триллиона долларов на ослабление последствий коронавируса. Это крупнейший за всю историю США пакет экономической помощи.

На популярном среди туристов Бали, где еще не введен режим карантина, на улицах никого нет. Люди решили оставаться дома, чтобы не заболеть коронавирусом. Из-за угрозы распространения COVID-19 закрыто большинство отелей, банков, кафе и ресторанов.

В Аргентине развлекательный парк Ла-Платы переделали в медцентр для пациентов с коронавирусом. На кадрах видно, как рабочие несут матрасы и ограждают ширмами кровати. В парке теперь 115 коек для взрослых и детей.

В Буэнос-Айресе ожидается рост числа заболевших COVID-19. В Аргентине от коронавируса скончались уже семь человек. Всего в стране 328 случаев заражения.

Ситуация в Украине

По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 людей подхватили COVID-19, за последние сутки было зафиксировано 43 новых случая, но вскоре стало известно о еще шести случаях в Киеве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область - 7 случаев;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;

г. Киев - 34 случая + 6 новых за день;

Киевскаяобласть - 24 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1;

Одесская область - 4;

Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская область - 2 случая.

По данным Минздрава, в стране от осложнений вируса умерли 5 человек, еще один сумел полностью вылечиться.

В Украине в связи с карантином могут даже отменить выборы - Кабинет министров предлагает Верховной Раде законопроект с изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год, в котором, в частности, заложена норма об "обнулении" финансирования местных выборов.