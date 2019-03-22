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Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Виталий Портников о незаконном суде над украинцем Павлом Грибом в России

Виталий Портников, журналист и публицист, специально для "Апострофа" пятница, 22 марта 2019, 14:57
Виталий Портников о незаконном суде над украинцем Павлом Грибом в России Фото: kommersant.ru

В российском Ростове-на-Дону украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Совершив незаконную расправу над Грибом, Кремль в очередной раз утвердил свое право силы. Этим преступным приговором Россия показала, что может совершенно безнаказанно действовать на территории Беларуси. Для граждан Украины - это очередной сигнал, что не стоит ездить в Россию, Беларусь и другие страны, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение высказал "Апострофу" журналист и публицист Виталий Портников.

Я не думаю, что мы можем эту ситуацию как-то отдельно анализировать, в отрыве от других украинских заложников, которые сидят в российских тюрьмах. Ситуация с Грибом является для Кремля важной по нескольким причинам.

Первое - показать, что российские спецслужбы могут совершенно безнаказанно действовать на территории соседней Беларуси. Это своеобразное предупреждение и Украине, и непосредственно Лукашенко. Вопрос даже не в том, участвовали ли белорусы в операции по задержанию Гриба. Главное - это продемонстрировать, что на территории Республики Беларусь действует такая же атмосфера безопасности для украинских граждан, как и в самой Российской Федерации. Это тем более важно, учитывая то, что Беларусь недавно отменила визовый режим для стран-членов Евросоюза, а в самой Украине есть иллюзия, что в Беларуси другая ситуация для украинских граждан, чем в России. Задержание Гриба на белорусской территории фактически опровергает все эти иллюзии.

Второе - Кремль демонстрирует, что российские спецслужбы пристально следят за так называемой террористической опасностью, даже если она не имеет отношения к территории самой России, даже если человек, который считается россиянами террористом, не перешел государственную границу РФ.

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Хочу подчеркнуть, что Гриб является частью большой картины, которую пишут маслом в Москве для того, чтобы доказать террористические посягательства украинских граждан, украинского государства. Дело Гриба - это отдельный мазок краски в этой большой картине. Добавьте сюда дела Сенцова, Кольченко, Балуха, украинских моряков. Все они объединяются в один простой довод Кремля - "Мы можем делать все, что хотим, причем не только на территории России, но и на территории Беларуси, в нейтральных водах Черного моря и так далее". Это ежедневное утверждение права силы.

Я последние 5 лет вообще говорю, что гражданам Украины не стоит посещать Россию и страны Евразийского экономического сообщества, по крайней мере страны ОДКБ, где действует соглашение о совместном обмене информацией и взаимодействии между Россией и другими бывшими советскими республиками. Для меня это абсолютно очевидно. Но для многих наших соотечественников никогда не будет очевидным, что они играют с Москвой в своеобразную русскую рулетку.

Что касается безопасности европейских граждан в той же Беларуси - это зависит от того, насколько европейцы себя отождествляют с украинцами. Насколько граждане стран Евросоюза чувствуют себя безопасно в авторитарных странах - от Венесуэлы до, скажем, Туркменистана - это большой вопрос. Мне кажется, что человек, выросший в свободном мире, не очень понимает, что в авторитарных странах возможности правоохранительных структур и спецслужб намного более серьезные, чем в его собственной стране. Лучший пример, это история с американским туристом, который уехал в Северную Корею, и сорвал там плакат с изображением Ким Чен Ына или что-то подобное - это закончилось его смертью (американский студент Отто Уормбир умер после осуждения в КНДР за попытку похитить агитационный плакат, - "Апостроф"). Но мне кажется, что обе стороны в этой трагедии не поняли друг друга, потому что для американского туриста какой-нибудь плакат на стене был лишь плакатом, поскольку он вырос в стране, где это вообще не имеет никакого значения, а северные корейцы, выращенные в условиях диктатуры, могли искренне считать, что он сознательно приехал в их страну, чтобы оскорбить их. Да и мы с вами сами живем в стране, где еще несколько десятков лет назад была такая же ситуация - чтобы не дай Бог какая-то оскорбительная фотография не наложилась на фотографию вождя на другой странице этой же газеты. И сейчас россияне потихоньку перемещаются в такой же цирк.

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