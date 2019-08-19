Лучшие поздравления с Яблочным Спасом: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

В понедельник, 19 августа, православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников - Яблочный Спас. Еще его называют Великим, так как в этот день еще отмечают Преображение Господне. Согласно преданию, Иисус Христос явил свою божественную силу на горе Фаворе во время совместной молитвы с тремя своими учениками.
В этот день верующие освящают в храмах плоды нового урожая - яблоки, груши, виноград, сливы.
Ранее "Апостроф" рассказал, что нельзя делать на Яблочный Спас. А теперь собрал для вас лучшие поздравления в стихах, смс и прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
С августом вас поздравляем, со Спасом,
Яблочек всем молодых, наливных,
Яблочный Спас наделяет вас счастьем,
Яблочный Спас вам желает любви!
Пусть изобильны столы у вас будут,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды пускай вас совсем позабудут,
Радости вам! И со Спасом, друзья!
***
Яблоки румяные с яблоньки сорви
И с корзинкой яблок церковь посети,
Там освятишь яблоки, испечешь пирог,
И к тебе стучатся гости на порог.
Будем мы со Спасом лето провожать,
Яблочками сочными деток угощать.
Все семейство в сборе, празднует поет,
Светлый Спас к нам в гости осень приведет.
***
Со славным праздником хочу поздравить вас –
Пришел Преображения день, Яблочный наш Спас!
Яблочки смакуют и дети, и старики,
Будьте вы здоровы и вечно молоды!
***
С августом вас поздравляем, со Спасом,
Пусть столы будут у вас всегда богаты,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды и горя не встречать никогда.
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным Спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!
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Август приберег хороший праздник для нас всех. Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, дарите в этот день друг другу наливные яблочки, которые принесут удачу в каждый дом.
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Вот уже подходит лето к концу, на крылечке ждет теплая осень, которая принесла с собой прекрасный урожай. Дорогая подруга, пусть судьба улыбается тебе каждый день! Счастья тебе с приятным яблочным ароматом!
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Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.
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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождение души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.
Открытки на Яблочный Спас
Видеопоздравления с Яблочным Спасом