Кличко ответил на громкие обвинения главы офиса Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко назвал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о взятках от "смотрящих" из Киевсовета сплетнями и домыслами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" – подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", – заявил Кличко.

Мэр столицы также порекомендовал Богдану обратиться со "своими страшилками" в правоохранительные органы.

Напомним, ранее во вторник, 30 июля, Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА.

Подробнее о борьбе за власть в Киеве читайте в материале "Апострофа": Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко.