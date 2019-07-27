Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

События вокруг Одесского национального медицинского университета приковывают к себе внимание общественности уже больше года. Именно год назад Министерство здравоохранения Украины, как орган управления вуза, решило уволить ректора Валерия Запорожана, который занимал эту должность более 24 лет, после выявленных нарушений на сумму более миллиона долларов. Что примечательно, перед этим у Валерия Запорожана на основе его налоговой декларации оказалось множество "неучтенной" недвижимости и другого ценного имущества, что в свое время даже было причиной его временного отстранения от обязанностей. Однако оказалось, что Валерий Запорожан вовсе не собирается выполнять приказ МОЗ и покидать свое кресло, что привело к настоящей битвы за насиженное место со всеми сопутствующими последствиями.

За спиной у Валерия Запорожана выстроилась целая иерархическая система - незначительная часть коллектива, связанная между собой коррупционными схемами и многочисленными махинациями. Именно они назначенному министерством и.о. ректору - сначала Константину Аймедову, затем Владлену Дубинину, начали создавать невыносимые условия работы судебными исками, рейдерскими захватами, фейковым "ученым советом", обысками генпрокуратуры, допросами в полиции, просто откровенной слежкой и даже телефонными звонками о "заминировании".

Так выглядит вход в ректорат ОНМедУ с 5 июня 2019

с открытых источников

Когда эти "атаки" были отражены, хотя и с существенными потерями (по иску Запорожана отстранили от обязанностей и.о. ректора Аймедова), команда уволенного ректора перешла в наступление на бюрократическом фронте: государственные регистраторы взялись вносить в реестр юридических лиц в качестве руководителя ОНМедУ не предназначенного Минздравом и.о. ректора, а "избранного" во время заседания фейковых "ученого совета" руководителем вуза Юрия Сухина.

После этого на некоторое время сложилась ситуация как бы "двоевластия". Легитимным правом подписи как руководитель вуза по всеми финансовыми операциями владела легитимный и.о. ректора Владлена Дубинина, однако в реестрах за "черных регистраторов" значились фамилии Сухина и Запорожана. Затем, в ноябре 2018 года Запорожан переходит к новым действиям - сначала нотариус Т.В. Дышлева из города Бровары внесла в госреестр информацию о том, что руководителем ОНМедУ является Юрий Сухин, после чего через судебное решение Минздрав запретил осуществлять любые действия по руководству вузов. После этого уже в декабре Юрий Сухин и его сторонники, выполняя данное судебное решение, как рассказывают свидетели событий, при поддержке частной охранной фирмы без лицензии захватили помещение ректората медуниверситета.

Источники в университете, хорошо знакомые с ситуацией, говорят, что интересы Запорожана будто бы лоббирует сотрудник Минюста Андрей Довбенко. "И учитывая нынешнее состояние дел - достаточно эффективно", - рассказывает собеседник. Кроме того рядом с Валерием Запорожаном уже многие годы находится достаточно известный киевский бизнесмен Игорь Поляков. В свое время его фамилия была тесно связано с закупками в больнице "Охматдет", позже Поляков активно лоббировал Запорожана в Академии наук.

Кафедра фтизиопульмонологиис открытых источников

В свою очередь это привело к существенным последствиям для Одесского национального медицинского университета. Так как представители Запорожана блокировали подписание сметы легитимной администрацией, что привело к тому, что главный распорядитель средств - Министерство здравоохранения Украины - не имело юридической основания согласовать смету. Как следствие - сотрудники вуза уже более полугода сидят без зарплат, а студенты без стипендий.

Кроме того, из-за отсутствия у Юрия Сухина права подписи, согласованного с главным распорядителем, не было утверждено штатное расписание университета. Это привело к невозможности приема на работу и вообще к хаосу в кадровой политике университета.

Кадровые расправы над всеми теми, кто не поддерживал политику "самопровозглашенной администрации" (так сторонников Запорожана называют в Минздраве) призвали к тому, что освобожденные путем приказа или под давлением почти две сотни сотрудников, еще значительное количество работников вуза уволились из-за нестабильности и нездоровую атмосферу в университете.

Условия проживания инностранных студентовс открытых источников

Вследствие такого "управления" от сотрудничества с университетом уже отказалось три страны - Израиль, Нигерия и Индия, которые не рекомендуют ОНМедУ для вступления своим студентам. Отметим, что иностранцы всегда составляли половину студентов ОНМедУ.

Здание кафедры хирургиис открытых источников

Но, несмотря на заблокированный доступ к средствам в университете проводятся тендеры, по которым вуз в долг закупает оборудование, не имеющее никакого отношения к учебному процессу. Но потом этот долг нужно будет возвращать, однако за чей счет - большой вопрос.

Для любого университета студенты и преподавательский состав это самое главное. Почитаемые во всей стране педагоги и медики были уволены за их позицию. А выпускники ОНМедУ в этом году получили дипломы за подписи уполномоченного на то лица - Ирины Шмаковой. В дальнейшем это может привести к трудностям с легитимностью таких документов и поступления выпускников вуза в интернатуру.

Комната в общежитии ОНМедУс открытых источников

А "вишенкой на торте" в этой всей истории стало то, что в следующем учебном году государственных мест для первокурсников в университете возможно и не будет, что по сути означает срыв вступительной кампании еще до ее начала. Это случилось из-за того, что ОНМедУ не подавал заявку на участие в тендере на бюджетные места в Минздраве.

Важно то, что коллапса можно было бы избежать, если бы уполномоченному лицу позволили подписать необходимые бумаги. Но амбиции, или нечто большее мешают ему это сделать.

База отдыха студентов ОНМедУ с открытых источников

Впрочем, такое развитие событий более чем понятен. Руководство университета, годовой бюджет которого превышает миллиард гривен, создавало возможности для "распила" этих средств.

Кафедра иностранных языковс открытых источников

Также существует вероятность более масштабного рейдерства в Одесском медуниверситете - путем вывода части его помещений из государственной собственности, чтобы потом, с помощью причастного к схемам части коллектива, организовать частный медицинский университет в Одессе.

Или, например, присоединить часть, которая "откололась" к уже существующему частному вузу - "Международного гуманитарного университета", который имеет лицензии на подготовку врачей-стоматологов и других медицинских специалистов. Тем более, что у основателя МГУ Сергея Кивалова есть опыт такого "рейдерства" - когда в 1997 году на базе Юридического факультета Одесского университета была организована Юридическая Академия. И вот здесь, несмотря на существующий конфликт между Валерием Запорожаном и Сергеем Ковалевым, доверенное лицо Януковича и руководитель масонской ложи (еще одна "регалия" Запорожана) вполне могут договориться со скандальным политиком. В пользу этой версии говорят уже распространяемые среди студентов-стоматологов ОНМедУ слухи о том, что свои дипломы они будут получать уже в МГУ.

Таким образом, пока в стране происходят масштабные политические перевоплощения, приспособленцы к любым "властей" всеми возможными методами пытаются остаться у своей вечной "кормушки" или хотя бы урвать с нее большой кусок напоследок.