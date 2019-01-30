РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Барселона - Севилья Онлайн-трансляция матча

В Кубке Испании "Барселона" и "Севилья" определят полуфиналиста турнира

среда, 30 января 2019, 00:05
В Кубке Испании "Барселона" и "Севилья" определят полуфиналиста турнира

30 января в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании сыграют "Барселона" и "Севилья". Матч пройдет в "Барселоне" на стадионе "Камп Ноу". В первом матче "Барселона" неожиданно проиграла "Севилье" со счетом 0:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Севилья".

Безоговорочным фаворитом матча является каталонский клуб. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 1,25. Ничья оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Севильи" можно поставить с коэффициентом 11,00.

В предыдущих раундах турнира "Барселона" прошла "Культураль Леонесу" (1:0 и 4:1), а также "Леванте" (1:2 и 3:0). "Севилья" была сильнее "Вильяновенсе" (0:0 и 1:0) и "Атлетика" (3:1 и 0:1).

В нынешнем сезоне "Барселона" и "Севилья" уже играли между собой в чемпионате Испании на "Камп Ноу". Победу одержали каталонцы со счетом 4:2.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лацио - Ювентус - 1:2 Хроника матча

ЛАЦИО ЮВЕНТУС - Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии 27 января

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 1:3 Хроника матча, видео голов

АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии 24 января

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 6:3 Хроника матча, видео голов

ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - Онлайн-трансляция матча Кубка английской лиги 24 января

Новости

30 января

02:28
Стало известно, как оккупация ударила по крупному порту Крыма: озвучены печальные цифры
01:28
Россиянин устроил дебош в самолете, избив стюардессу: видео
00:21
Полиция ищет девочку из Днепра, пропавшую две недели назад: опубликовано фото

29 января

23:56
Потепление в Украине: врач рассказал, что делать при погодных перепадах
23:34
В России рассказали о тупике, в котором оказались оккупанты в Крыму
23:17
Дорога в никуда: в сети показали свежие фото "достижения" боевиков на Донбассе
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве
В сети публикуют фото заснеженного Киева
Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: