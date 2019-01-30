Барселона - Севилья Онлайн-трансляция матча

30 января в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании сыграют "Барселона" и "Севилья". Матч пройдет в "Барселоне" на стадионе "Камп Ноу". В первом матче "Барселона" неожиданно проиграла "Севилье" со счетом 0:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Севилья".

Безоговорочным фаворитом матча является каталонский клуб. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 1,25. Ничья оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Севильи" можно поставить с коэффициентом 11,00.

В предыдущих раундах турнира "Барселона" прошла "Культураль Леонесу" (1:0 и 4:1), а также "Леванте" (1:2 и 3:0). "Севилья" была сильнее "Вильяновенсе" (0:0 и 1:0) и "Атлетика" (3:1 и 0:1).

В нынешнем сезоне "Барселона" и "Севилья" уже играли между собой в чемпионате Испании на "Камп Ноу". Победу одержали каталонцы со счетом 4:2.