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Где смотреть онлайн Барселона - Реал: расписание трансляций

понедельник, 04 февраля 2019, 16:01

6 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором сыграют "Барселона" и мадридский "Реал". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния грандов мирового футбола покажет телеканал Eurosport. Также матч можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ". В Украине прямая трансляция встречи "Реала" и "Барселоны" не запланирована.

Напомним, что каталонский клуб является действующим обладателем трофея. В прошлом году в финале турнира "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 5:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" провернула самый крупный трансфер зимы.

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