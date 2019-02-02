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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Арсенал: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Арсенал: расписание трансляций

суббота, 02 февраля 2019, 11:12

3 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Арсенал". Встреча пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию противостояния грандов английского футбола покажет "Футбол 2". Также матч можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате и имеет 56 очков, отставая от лидера на пять баллов. "Арсенал" занимает четвертое место и имеет на девять очков меньше, чем "горожане".

В первом круге "Манчестер Сити" победил "Арсенал" в гостях со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда чемпионата Англии едва не погиб на футбольном поле.

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