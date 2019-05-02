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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Арсенал - Валенсия Онлайн-трансляция матча

В Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы

четверг, 2 мая 2019, 00:05
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В Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы Фото: UEFA

2 мая в Лондоне пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором местный "Арсенал" будет играть против испанской "Валенсии".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Валенсия".

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что фаворитом противостояния в Англии является местная команда. На победу "канониров" можно поставить с коэффициентом 2,12. При этом на победу испанского коллектива предлагается коэффициент 3,30. На ничью можно поставить за 4,12.

В последний раз команды встречались между собой в Лондоне в 2002 году. Тогда на стадии группового этапа Лиги чемпионов была зафиксирована ничья - 0:0. В игре в Испании "Валенсия" взяла верх со счетом 2:1.

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