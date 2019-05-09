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Челси - Айнтрахт Онлайн-трансляция матча

В Лондоне определится финалист Лиги Европы

четверг, 9 мая 2019, 08:50
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В Лондоне определится финалист Лиги Европы Фото: facebook

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в Лондоне сыграют местный "Челси" и немецкий "Айнтрахт". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж". В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.была зафиксирована ничья 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Айнтрахт".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры не сомневаются в том, что в этот вечер лондонский клуб добудет уверенную победу. На триумф хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1,40. В то же время победа гостей оценивается котировкой 8,90. На ничью можно поставить за 5,70.

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

Интересно, что первая встреча команд, которая прошла в Германии на прошлой неделе, была первой очной в истории клубов.

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