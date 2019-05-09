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Валенсия - Арсенал: онлайн трансляция

Испанский и английский гранды определят финалиста Лиги Европы

четверг, 9 мая 2019, 00:05
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Испанский и английский гранды определят финалиста Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют испанская "Валенсия" и английский "Арсенал". В первом матче англичане оказались сильнее со счетом 3:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Арсенал".

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом матча по мнению букмекеров является испанский клуб. На победу "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается коэффициентом 4,00. На успех "Арсенала" предлагается коэффициент 3,80.

При этом фаворитом в борьбе за выход в финал является "Арсенал". На проход "канониров" дается коэффициент 1,30. Для "Валенсии" он составляет 3,50.

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды).

Всего "Валенсия" и "Арсенал" провели между собой 6 матчей. Клубы одержали по две победы и еще дважды была зафиксирована ничья.

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