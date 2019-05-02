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Лига Европы: "Арсенал" одержал важнейшую победу над "Валенсией"

четверг, 02 мая 2019, 23:51
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Фото: twitter.com/Arsenal

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы английский "Арсенал" обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 3:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Валенсия".

Счет был открыт на 11-й минуте, отличился Дьякаби, который головой замкнул передачу Родриго. Хозяева сумели довольно быстро отыграться. Обамеянг ворвался в штрафную, обыграл защитника и вывел Ляказетта на пустые ворота. Вскоре "канониры" уже вели в себе, Ляказетт оформил дубль ударом головой.

Во втором тайме гости имели два хороших момента, чтобы отыграться, но оба раза Гамейро не сумел отправить мяч в ворота. Развязка наступила на 90-й минуте, Колашинац навесил на дальнюю штангу, а Обамеянг ударом с лета переправил мяч в ворота.

Ответный матч состоится в Испании 9 мая.

"Арсенал" Англия – "Валенсия" Испания - 3:1 (2:1)

Голы: Ляказетт (18, 25), Обамеянг (90) - Дьякаби (11)

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Колашинац, Мустафи, Косьельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

"Валенсия": Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Дьякаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).

Предупреждения: Дьякаби (31), Парехо (70).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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