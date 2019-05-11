Динамо - Заря: онлайн трансляция

В субботу, 11 мая, "Динамо" и "Заря" встретятся в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Заря".

Начало встречи - в 17:00.

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Обе команды продолжают решать свои задачи в чемпионате. Киевляне пытаются навязать конкуренцию "Шахтеру" в борьбе за чемпионство. Однако за пять туров до завершения чемпионата отрыв "горняков" от "Динамо" составляет девять очков. "Заря" находится примерно в такой же ситуации в борьбе за "бронзу" - отставание луганчан от "Александрии", которая идет третьей, равняется десяти очкам.

Предыдущие три матча между командами завершились двумя победами "Динамо" и одной ничьей.