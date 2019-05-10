Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций

В субботу, 11 мая в Киеве состоится матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" сыграет с луганской "Зарей". Встреча пройдет на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния киевской и луганской команд пройдет на украинском телеканале "2+2".

В текущем розыгрыше чемпионата Украины команды встречались уже три раза. В первой игре соперники разошлись миром - 1:1. Во второй встрече киевляне разгромили луганчан с результатом 5:0. Третий матч завершился более скромной победой столичной команды 3:2.

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