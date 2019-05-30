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Александрия - Динамо: онлайн трансляция

Александрия и Динамо встретятся в заключительном матче сезона

четверг, 30 мая 2019, 10:42
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Александрия и Динамо встретятся в заключительном матче сезона

В матче 32-го тура чемпионата Украины встретятся "Александрия" и киевское "Динамо". Поединок состоится в Александрии на стадионе "Ника".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Динамо".

Начало матча в 19:30.

Главный арбитр - Юрий Можаровский.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,72. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Александрии" предлагается коэффициент 4,00.

Напомним, что "Динамо", набрав 69 очков, уже гарантировало себе второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Александрия", имея в активе 49 очков, в любом случае останется на третьей позиции.

Таким образом, поединок не имеет турнирного значения, и команды могут расценивать его как подготовку к следующему сезону.

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