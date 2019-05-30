Где смотреть онлайн Александрия - Динамо: расписание трансляций

В матче 32-го тура чемпионата Украины сыграют "Александрия" и киевское "Динамо". Встреча состоится 30 мая в Александрии на стадионе "Ника".

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 19:30.

Прямая трансляция противостояния клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 2".

Главный арбитр - Юрий Можаровский.

В нынешнем сезоне александрийцы и киевляне провели уже три поединка. Команды одержали по одной победе и еще один матч завершился вничью. Разница мячей в этих матчах - 3:3.

"Александрия" и "Динамо" уже гарантировали себе, соответственно, третье и второе места в турнирной таблице чемпионата Украины нынешнего сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" приняли окончательное решение по главному тренеру.