Волынь - Карпаты: онлайн трансляция матча

В субботу, 8 июня, луцкая "Волынь" примет львовские "Карпаты" в ответном стыковом матче за место в Премьер-лиге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Максима Козыряцкого прозвучит в 19:00. Матч будет проходить на стадионе "Авангард".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Волынь" - "Карпаты".

Напомним, в первом матче во Львове команды сыграли в безголевую ничью.

"Карпаты" завершили сезон в Премьер-лиге на 10-м месте. Львовская команда набрала 33 очка в 32 играх. "Волынь" стала третьей в Первой лиге. В активе луцкого коллектива 52 очка в 28 играх.

Между собой команды сыграли 32 матча. "Карпаты" одержали 15 побед, 5 игр завершились ничейным исходом, еще в 12 матчах победу праздновала "Волынь".