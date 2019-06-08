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Волынь - Карпаты: онлайн трансляция матча

Волынь и Карпаты встретятся в ответном стыковом матче за место в Премьер-лиге

суббота, 8 июня 2019, 01:01
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Волынь и Карпаты встретятся в ответном стыковом матче за место в Премьер-лиге

В субботу, 8 июня, луцкая "Волынь" примет львовские "Карпаты" в ответном стыковом матче за место в Премьер-лиге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Максима Козыряцкого прозвучит в 19:00. Матч будет проходить на стадионе "Авангард".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Волынь" - "Карпаты".

Напомним, в первом матче во Львове команды сыграли в безголевую ничью.

"Карпаты" завершили сезон в Премьер-лиге на 10-м месте. Львовская команда набрала 33 очка в 32 играх. "Волынь" стала третьей в Первой лиге. В активе луцкого коллектива 52 очка в 28 играх.

Между собой команды сыграли 32 матча. "Карпаты" одержали 15 побед, 5 игр завершились ничейным исходом, еще в 12 матчах победу праздновала "Волынь".

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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