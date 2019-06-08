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Где смотреть онлайн Волынь - Карпаты: расписание трансляций

суббота, 08 июня 2019, 11:33
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8 июня состоится ответный матч стыковой матч за место в украинской Премьер-лиге между луцкой "Волынью" и львовскими "Карпатами". Встреча пройдет в Луцке на стадионе "Авангард".

ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

Прямая трансляция противостояния львовского и луцкого клубов пройдет на телеканале "Аверс".

Главный судья - Максим Козыряцкий.

Напомним, что "Карпаты" финишировали на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 33 очка. "Волынь" с 52 очками заняла третье место в Первой лиге.

Между собой команды сыграли 32 матча. "Карпаты" одержали 15 побед, 5 игр завершились ничейным исходом, еще в 12 матчах победу праздновала "Волынь".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина разгромила Сербию в фантастическом матче отбора на Евро-2020.

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