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Мариуполь - АЗ Алкмар: онлайн трансляция

Мариуполь стартует в Лиге Европы матчем с нидерландским клубом

четверг, 8 августа 2019, 09:45
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Мариуполь стартует в Лиге Европы матчем с нидерландским клубом

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" сыграет с нидерландским "АЗ Алкмар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "АЗ Алкмар".

Начало матча в 20:00.

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Это будет первый очный матч между командами. Обслуживать игру будет датская бригада арбитров во главе с Микаэлем Тюкгаардом.

МАРИУПОЛЬ - АЗ АЛКМАР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В предыдущем раунде Лиги Европы "АЗ Алкмар" оказался сильнее шведского "Хаккена" (0:0, 3:0). Для "Мариуполя" это будет дебютная игра в турнире.

Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

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