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Ливерпуль - Арсенал: онлайн трансляция

В матче чемпионата Англии встретятся текущие лидеры

пятница, 23 августа 2019, 13:31
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В матче чемпионата Англии встретятся текущие лидеры

В субботу, 24 августа, в матче 3-го тура чемпионата Англии встретятся "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал".

Начало матча - в 19:30.

"Ливерпуль" и "Арсенал" являются единственными командами, которые стартовали в чемпионате Англии с двух побед. Перед очным матчем "красные" опережают "канониров" только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Ранее "Ливерпуль" разгромил "Норвич" (4:1) и обыграл "Саутгемптон" (2:1). "Арсенал" оказался сильнее "Ньюкасла" (1:0) и "Бернли" (2:1).

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Это будет 227-й матч между командами. Преимущество в личных встречах остается за "Ливерпулем": мерсисайдский клуб одержал 87 побед при 61 ничьей и 78 поражениях.

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