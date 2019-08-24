Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций

24 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина", стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал вице-чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов, "Арсенал" финишировал на пятой позиции и уступил в финале Лиге Европы. Таким образом, в нынешнем сезоне "Ливерпуль" вновь выступит в Лиге чемпионов, "Арсенал" сыграет в Лиге Европы.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



После стартовых двух туров "Ливерпуль" и "Арсенал" делят 1-2 места в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав по 6 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" завоевал Суперкубок УЕФА в невероятном матче с "Челси".