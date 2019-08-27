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Краснодар - Олимпиакос: онлайн трансляция

Российский и греческий клубы поборются за путевку в групповую стадию ЛЧ

вторник, 27 августа 2019, 10:47
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Российский и греческий клубы поборются за путевку в групповую стадию ЛЧ

Во вторник, 27 августа, в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов российский "Краснодар" сыграет с греческим "Олимпиакосом".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Олимпиакос".

Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Помогать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный арбитр - Раде Обренович.

В первом матче в Греции "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" со счетом 4:0.

В предыдущих раундах турнира "Олимпиакос" обыграл чешскую "Викторию" (0:0, 4:0) и турецкий "Башакшехир" (1:0, 2:0). "Краснодар" стартовал с 3-го квалификационного раунда, в котором обыграл португальский "Порту" (0:1, 3:2).

Победитель противостояния сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

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