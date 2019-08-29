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Заря - Эспаньол: онлайн трансляция

Луганчане поспорят с испанским клубом за путевку в групповой этап Лиги Европы

четверг, 29 августа 2019, 14:25
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Луганчане поспорят с испанским клубом за путевку в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы "Заря" встретится с испанским "Эспаньолом". Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Эспаньол" - "Заря".

Начало матча - в 20:00.

Первая встреча между командами в Барселоне завершилась волевой победой "Эспаньола" со счетом 3:1. Победитель этой пары сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

В противостоянии украинских и испанских клубов преимущество на стороне последних. Отечественные команды выиграли лишь 11 матчей при 17 ничьих и 33 поражениях.

Более детально ознакомиться с "Эспаньолом" можно в специальном материале "Апострофа".

В предыдущих раундах турнира "Заря" прошла черногорскую "Будучность" (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА (1:1, 1:0). "Эспаньол" оказался сильнее исландского "Стьярнана" (4:0, 3:1) и швейцарского "Люцерна" (3:0, 3:0).

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