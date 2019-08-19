"Попугаи" из Барселоны: с кем сразится "Заря" в Лиге Европы

Луганская "Заря" в плей-офф раунде Лиги Европы встретится с испанским "Эспаньолом". Двухматчевое противостояние определит команду, которая продолжит борьбу в турнире, а для проигравшей стороны евросезон завершится.

"Апостроф" представляет соперника луганчан.

Когда и где играют

Первый матч пройдет в Барселоне 22 августа. Стартовый свисток на "Корнелья-Эль Прат" прозвучит в 22:00.

Ответная встреча состоится в Запорожье 29 августа. Игра на стадионе "Металлург" начнется в 20:00.

История "Эспаньола"

"Эспаньол" был основан 28 октября 1900 года и стал первым испанским клубом, который был создан исключительно испанцами. Это подчеркивается в названии клуба, которое означает "испанский".

За свою 118-летнюю историю "Эспаньол" никогда не занимал выше третьего места в чемпионате Испании. Зато клубу удалось четыре раза выиграть национальный кубок. Дважды "Эспаньол" доходил до финала Кубка УЕФА, но оба раза потерпел поражения в серии пенальти.

Вообще "Эспаньол" редкий гость в еврокубках - это всего лишь 10-е участие "попугаев". Предыдущий заход был весьма удачным. В сезоне 2006/2007 "Эспаньол" дошел до финала, где уступил в испанском дерби "Севилье".

В прошлом сезоне "Эспаньол" финишировал на седьмом месте в Примере, сумев лишь в последнем туре пробиться в еврозону. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Борха Иглесиас, забивший 17 голов в 37 матчах. Впрочем, несколько дней назад Иглесиас перешел в "Бетис" за 28 миллионов евро. Также клуб потерял основного центрального защитника Марио Эрмосо, которого купил "Атлетико".

Лидеры "Эспаньола"

Несмотря на уход двух лидеров, "Эспаньол" по-прежнему располагает несколькими сильными футболистами. В их число можно отнести флангового защитника Марко Року, которого специализированный портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро. Также стоит выделить защитника Адрию Педросу, полузащитника Серхи Дардера, а также нападающих Матиаса Варгаса и китайца Ву Лея.

Результаты в сезоне

В квалификации Лиги Европы "Эспаньол" провел четыре матча, в которых одержал четыре победы. Сперва "попугаи" поиздевались над исландским "Стьярнаном" (4:0, 3:1), знаменитым на весь мир яркими празднованиями забитых голов. Затем испанцы разгромили швейцарский "Люцерн", выиграв оба матча со счетом 3:0.

В выходные стартовал и чемпионат Испании. "Эспаньол" дома всухую проиграл "Севилье" - 0:2.

Состав "Эспаньола"

Пройдемся по линиям. Место в воротах застолбил ветеран Диего Лопес, воспитанник мадридского "Реала". Титулованный голкипер (в 2014 году выиграл Лигу чемпионов) провел все четыре матча команды в нынешнем евросезоне, в которых пропустил всего один мяч. Второй голкипер - Андрес Прието.

В защите Давид Гальего преимущественно использует следующих исполнителей - испанцев Адрию Педросу, Льюиса Лопеса, Хави Лопеса, Марка Року, Дидака Вилу и бразильца Налдо. Четыре матча сыграл Вила, остальные - по три.

В средней линии наставник "попугаев" рассчитывает на испанцев Виктора Санчеса, Серхи Дардера, Оскара Мелендо, Андера Итурраспе и Эстебана Гранеро. Стоит отметить, что Гальего изрядно тасует центр поля - не один из хавбеков не сыграл четыре матча.

В атаке четыре игры сыграл Ву Лей. По три игры сыграли экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра и упомянутый выше Иглесиас. По две игры провели Хавьер Пуадо и Матиас Варгас и один матч провел Виктор Кампусано.

Лучшим бомбардиром команды по итогам четырех матчей является Феррейра, аргентинец наколотил 4 гола (3 исландцам и 1 швейцарцам). Интересно, что за время выступлений в "Шахтере" аргентинец забил в ворота "Зари" 9 голов.

Три гола забил ушедший Иглесиас, два мяча в активе Кампусано.

Украина - Испания в еврокубках

"Эспаньол" ранее с украинскими клубами не встречался. "Заря" в сезоне 2017/2018 оказалась в одной группе Лиги Европы с "Атлетиком". В первой встрече луганчане добились сенсационной победы на выезде со счетом 1:0. Впрочем, в ответном матче на своем поле "Заря" проиграла - 0:2.

Общая статистика матчей украинских команд с испанскими в еврокубках явно не в нашу пользу. Украинцы одержали 11 побед при 17 ничьих и 31 поражении. Разница мячей 64-100.

Последние игры

Эспаньол - Севилья - 0:2

Эспаньол: Диего Лопес - Льюис Лопес, Дидак Вила, Хави Лопес, Налдо - Виктор Санчес (Серхи Дардер, 64), Оскар Мелендо, Марк Рока, Матиас Варгас - Ву Лей (Кампусано, 70), Факундо Феррейра (Калеро, 82)

Заря - Александрия - 1:2

