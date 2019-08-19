RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

"Попугаи" из Барселоны: с кем сразится "Заря" в Лиге Европы

В решающей битве за групповой турнир "Зарю" ждут два матча с "Эспаньолом"

Стас Беркутов понедельник, 19 августа 2019, 18:26
читати статтю українською
В решающей битве за групповой турнир "Зарю" ждут два матча с "Эспаньолом" Фото: rcdespanyol.com

Луганская "Заря" в плей-офф раунде Лиги Европы встретится с испанским "Эспаньолом". Двухматчевое противостояние определит команду, которая продолжит борьбу в турнире, а для проигравшей стороны евросезон завершится.

"Апостроф" представляет соперника луганчан.

Когда и где играют

Первый матч пройдет в Барселоне 22 августа. Стартовый свисток на "Корнелья-Эль Прат" прозвучит в 22:00.

Ответная встреча состоится в Запорожье 29 августа. Игра на стадионе "Металлург" начнется в 20:00.

История "Эспаньола"

"Эспаньол" был основан 28 октября 1900 года и стал первым испанским клубом, который был создан исключительно испанцами. Это подчеркивается в названии клуба, которое означает "испанский".

За свою 118-летнюю историю "Эспаньол" никогда не занимал выше третьего места в чемпионате Испании. Зато клубу удалось четыре раза выиграть национальный кубок. Дважды "Эспаньол" доходил до финала Кубка УЕФА, но оба раза потерпел поражения в серии пенальти.

Вообще "Эспаньол" редкий гость в еврокубках - это всего лишь 10-е участие "попугаев". Предыдущий заход был весьма удачным. В сезоне 2006/2007 "Эспаньол" дошел до финала, где уступил в испанском дерби "Севилье".

В прошлом сезоне "Эспаньол" финишировал на седьмом месте в Примере, сумев лишь в последнем туре пробиться в еврозону. Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Борха Иглесиас, забивший 17 голов в 37 матчах. Впрочем, несколько дней назад Иглесиас перешел в "Бетис" за 28 миллионов евро. Также клуб потерял основного центрального защитника Марио Эрмосо, которого купил "Атлетико".

Лидеры "Эспаньола"

Несмотря на уход двух лидеров, "Эспаньол" по-прежнему располагает несколькими сильными футболистами. В их число можно отнести флангового защитника Марко Року, которого специализированный портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро. Также стоит выделить защитника Адрию Педросу, полузащитника Серхи Дардера, а также нападающих Матиаса Варгаса и китайца Ву Лея.

Результаты в сезоне

В квалификации Лиги Европы "Эспаньол" провел четыре матча, в которых одержал четыре победы. Сперва "попугаи" поиздевались над исландским "Стьярнаном" (4:0, 3:1), знаменитым на весь мир яркими празднованиями забитых голов. Затем испанцы разгромили швейцарский "Люцерн", выиграв оба матча со счетом 3:0.

В выходные стартовал и чемпионат Испании. "Эспаньол" дома всухую проиграл "Севилье" - 0:2.

Состав "Эспаньола"

Пройдемся по линиям. Место в воротах застолбил ветеран Диего Лопес, воспитанник мадридского "Реала". Титулованный голкипер (в 2014 году выиграл Лигу чемпионов) провел все четыре матча команды в нынешнем евросезоне, в которых пропустил всего один мяч. Второй голкипер - Андрес Прието.

В защите Давид Гальего преимущественно использует следующих исполнителей - испанцев Адрию Педросу, Льюиса Лопеса, Хави Лопеса, Марка Року, Дидака Вилу и бразильца Налдо. Четыре матча сыграл Вила, остальные - по три.

В средней линии наставник "попугаев" рассчитывает на испанцев Виктора Санчеса, Серхи Дардера, Оскара Мелендо, Андера Итурраспе и Эстебана Гранеро. Стоит отметить, что Гальего изрядно тасует центр поля - не один из хавбеков не сыграл четыре матча.

В атаке четыре игры сыграл Ву Лей. По три игры сыграли экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра и упомянутый выше Иглесиас. По две игры провели Хавьер Пуадо и Матиас Варгас и один матч провел Виктор Кампусано.

Лучшим бомбардиром команды по итогам четырех матчей является Феррейра, аргентинец наколотил 4 гола (3 исландцам и 1 швейцарцам). Интересно, что за время выступлений в "Шахтере" аргентинец забил в ворота "Зари" 9 голов.

Три гола забил ушедший Иглесиас, два мяча в активе Кампусано.

Украина - Испания в еврокубках

"Эспаньол" ранее с украинскими клубами не встречался. "Заря" в сезоне 2017/2018 оказалась в одной группе Лиги Европы с "Атлетиком". В первой встрече луганчане добились сенсационной победы на выезде со счетом 1:0. Впрочем, в ответном матче на своем поле "Заря" проиграла - 0:2.

Общая статистика матчей украинских команд с испанскими в еврокубках явно не в нашу пользу. Украинцы одержали 11 побед при 17 ничьих и 31 поражении. Разница мячей 64-100.

Последние игры

Эспаньол - Севилья - 0:2

Эспаньол: Диего Лопес - Льюис Лопес, Дидак Вила, Хави Лопес, Налдо - Виктор Санчес (Серхи Дардер, 64), Оскар Мелендо, Марк Рока, Матиас Варгас - Ву Лей (Кампусано, 70), Факундо Феррейра (Калеро, 82)

Заря - Александрия - 1:2

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Львов - Шахтер - 0:2 Хроника матча, видео голов

Львов Шахтер - прямая трансляция матча 4-го тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Львова

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 2-2 Хроника матча, видео голов

Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур - прямая трансляция матча 2-го тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Прямая трансляция чемпионского боя Ломаченко - Кэмпбелл. Смотрите онлайн-трансляцию из Лондона

Новости

19 августа

21:34
Обвинение Роналду в изнасиловании: появились новые подробности
21:28
Путин выдал в Европе свою версию ядерного ЧП в России
21:01
Сталкер, ты ли это? В сети опубликовали видео новой игры про Чернобыль
20:52
Появилось видео с моментом страшного ДТП в центре Киева
20:29
США передали Путину мощный ракетный "привет": опубликовано видео
20:25
"Шахтер" надолго потерял талантливого игрока: названы сроки восстановления
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру
В Киеве открыли огромный торговый центр River Mall
В Киеве открылся Музей становления украинской нации
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: