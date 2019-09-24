Где смотреть онлайн Мариуполь - Динамо: расписание трансляций

В среду, 25 сентября, состоится перенесенный матч 4-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо". Игра пройдет в Мариуполе на стадионе "Ильичевец".

МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и мариупольским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

Между собой команды провели всего 46 матчей. В 39 случаях победу праздновала столичная команда, 5 игр завершились вничью и еще 2 встречи выиграл "Мариуполь". В этих играх "Динамо" забило 114 и пропустило 27 мячей.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 5-е место с 11 очками в активе. "Мариуполь" находится на 8-м месте, набрав 9 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" надолго лишилось ведущего игрока.